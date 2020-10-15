Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 1-13 Ekim dönemindeki dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

YÜZDE 92,1'E YÜKSELDİ

YEP hedeflerine dikkati çeken Albayrak, "YEP hedefleri kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni bir döneme girildi. Ekim ayında 13 günde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,1'e çıkarken altın hariç bu rakam yüzde 101,8. Güçlü bir ekonomi için bu oranları daha da yukarı taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.



İHRACAT VE İTHALAT RAKAMLARINI PAYLAŞTI

BAKAN Berat Albayrak, mesajında yer verdiği infografikte de söz konusu dönemde yapılan ihracat ve ithalat rakamlarını paylaştı. Buna göre, Türkiye 1-13 Ekim'de 6 milyar 909 milyon dolarlık ihracat, 7 milyar 501 milyon dolarlık ithalat yaptı. Aynı dönemde altın hariç ihracat tutarı 6 milyar 720 milyon doları ithalat ise 6 milyar 600 milyon doları buldu.



G-20 BAKANLARIYLA KÜRESEL TOPARLANMAYI KONUŞTUK

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ile küresel ekonomik toparlanma için mutabık kaldıkları toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuklarını bildirdi. Albayrak, Twitter mesajında, G-20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ile pandemi sürecinin etkileri ve bu sorunlara küresel çözümler için tekrar bir araya geldiklerini belirtti. Bakan Albayrak, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıyla ilgili fotoğrafları paylaştı.