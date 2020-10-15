Erciyes’in mobilya devleri fark yarattı

TÜRKİYE'NİN lider mobilya markaları ile sektörün en büyük üreticisi konumunda olan Erciyes Anadolu Holding, 2020 yılında açtığı yeni bayilerle de bir rekora imza attı. Mobilya sektörünün en geniş bayi ağına sahip grubu olan Erciyes Anadolu Holding; İstikbal, Bellona ve MondiHome markaları ile Türkiye çapında 182 yeni bayi açılışı gerçekleştirdi. Grup, açılan yeni mağazalarla birlikte 1.262 kişiye istihdam yaratmayı başardı. Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, "Bize güvenen iş ortaklarımız ve çalışanlarımızın desteği ile pandemi sürecine rağmen büyümeye devam ediyoruz. 2020 yılında 1.262 yeni personel aldık. Ülkemiz için en zor koşullarda dahi çalışıp üretmeye devam edeceğiz" dedi.