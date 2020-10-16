Uçus saatini kaçırma derdi artık sona eriyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce geliştirilen "Uçuş Rehberim" uygulamasıyla isteyen herkesin, havalimanlarında günlük 2 gigabayta kadar ücretsiz internetten faydalanabileceğini belirtti. Esenboğa Havalimanındaki tanıtımda "Uçuş Rehberim" projesinin hizmete girdiğini anlatan Karaismailoğlu, "Artık uçuş süreci farklı bir teknolojik deneyime dönüşüyor. Uygulamamızdaki uçuş takip özelliği ile yolcularımıza göndereceğimiz anlık bildirimler sayesinde, uçak kaçırma dertlerini ortadan kaldıracağız. Yolcular artık Uçuş Rehberim sayesinde; uçuşlarını sosyal medya hesaplarından da takip edebilecekler" dedi.