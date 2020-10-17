Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan yeni rezerv açıklaması

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, 'Milli Enerji Güçlü Gelecek', 'Milli Enerjide Yeni Müjde' etiketleriyle Fatih Sondaj Gemisi'nin sondaj faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Nasiptir, nasip... Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı. Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek" ifadelerini kullandı.
Nasiptir, nasip...— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 17, 2020
Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı.
Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek.#MilliEnerjiGüçlüGelecek#MilliEnerjideYeniMüjde https://t.co/BjIAhVI2dj
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