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Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan yeni rezerv açıklaması

Son dakika: 'tan yeni rezerv açıklaması

, "Milli hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek" dedi.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan yeni rezerv açıklaması

17.10.2020, 17:28

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, 'Milli Enerji Güçlü Gelecek', 'Milli Enerjide Yeni Müjde' etiketleriyle Fatih Sondaj Gemisi'nin sondaj faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Nasiptir, nasip... Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı. Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek" ifadelerini kullandı.

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