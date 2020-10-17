Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan yeni rezerv açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek" dedi.

17.10.2020, 17:28