İzmir’de dijital taksiye tam not

Esnaf - Kamu işbirliğiyle Türkiye'de ilk kez uygulamaya konulan "EnTaksi İzmir" büyük ilgi görüyor. İnternetten taksi çağırma, şoförü puanlama, temassız ödeme gibi birçok yeniliğe sahip uygulama, taksi kullanıcılarının memnuniyetini artırdı. Taksileri akıllı cihazlar ile internet üzerinden dijital ortamda da erişime açık hale getirerek geleceğe taşıyan EnTaksi İzmir, tüm sınavları başarıyla geçti. Uygulama tüm Türkiye'ye örnek olurken, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, uygulamanın kent merkezindeki 2 bin 823 taksinin tamamına kazandırıldığını açıkladı. Anık, "İzmirliler uygulamayı çok sevdi. Kullanan kişi sayısı her geçen gün artıyor. Yazılımda güncellemeler yaparak uygulamayı daha kullanışlı hale getiriyoruz. Bize gelen bildirimler hem artan memnuniyeti hem de ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor" dedi.

TOLGA TEKİN