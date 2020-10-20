Karadeniz’deki bu yıl yapılan en büyük keşif

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'ndaki 405 milyar metreküplük keşfin bu yıl dünya genelinde denizlerdeki en büyük keşif olduğunu söyledi. Karalar dahil edildiğinde ikinci sırada yer aldığını ifade eden Bakan Dönmez, "Türk Ali 1 ismini verdiğimiz bir başka lokasyona gideceğiz. Bu sahanın büyüklüğü 225 kilometrekare. Biz burada 40'a yakın üretim kuyusu planlıyoruz önümüzdeki yıllarda. 2 ayda bir kuyu açılacak" dedi. Karadeniz gazının Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılında vatandaşın kullanımına sunulacağını belirten Bakan Dönmez, "Potansiyel görürsek sondaj gemimizi gönderip ilk keşif amaçlı sondajımızı yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.