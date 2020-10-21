Havacılıkta en hızlı toparlanan 5. ülkeyiz

Korona virüsten (Kovid 19) etkilenen sektörlerde kısmi toparlanma başlarken, Mastercard tarafından yayınlanan Recovery Insights: Travel Check-In raporuna göre Türkiye havacılık sektörünün en hızlı toparlandığı 5'inci ülke oldu. Türkiye 2020 yılının başında ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan KOVİD-19 salgını, seyahat yasağı, fiziksel izolasyon ve karantina gibi uygulamalar nedeniyle turizm ve eğlence sektörünü de önemli derecede etkiledi.

BÖLGESEL SEYAHATLER

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Organizasyonu (UNWTO) verilerine göre yılın ilk 7 ayında uluslararası seyahat edenlerin sayısı yüzde 65 düşerken, dünya çapında turizmden elde edilen gelirler de 460 milyar dolar azaldı. Küresel ticaretin nabzını tutan ödeme sistemleri lideri Mastercard, Recovery Insights: Travel Check-In raporu ile turizm ve eğlence sektörlerindeki toparlanmayı mercek altına aldı. Havacılık, konaklama gibi sektörlerin yanı sıra restoran, kafe gibi yerlerde yapılan harcamaları da kapsayan rapora göre Avrupa bölgesel seyahatlerin sağladığı avantaj nedeniyle ipi göğüsledi.



ÇİN VE RUSYA İLK İKİ SIRADA

BREZILYA, Rusya, Hindistan ve Çin'de (BRIC) olduğu gibi geniş coğrafya ve kalabalık nüfusa sahip bazı ülkelerde toparlanma iç hat uçuşlarından geldi. Çin ve Rusya'nın havacılık sektöründe toparlanmasında küresel uçuşlar önemli rol oynarken, Brezilya ve Hindistan'da ise bölgesel uçuşlar etkili oldu. Çin ve Rusya havacılığın hızlı toparlandığı ülkeler olarak dikkat çekerken, Hindistan ve Brezilya sekizinci ve dokuzuncu sıraya yerleşti. Türkiye listede 5. sırada yer aldı.