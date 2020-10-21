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duyurdu: Yatırımcıların hizmetine sunuldu...

Son dakika haberi... "Girişimci ve yatırımcımızın yanındayız! Bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermeyi hedefleyen "Kalkınma Fonu" girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın hizmetine sunuldu. Üretmeye ve çalışmaya devam!" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Yatırımcıların hizmetine sunuldu...

21.10.2020, 12:53 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020,13:08

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermeyi hedefleyen 'Kalkınma Fonu'nun girişimcilerin ve yatırımcıların hizmetine sunulduğunu açıkladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Girişimci ve yatırımcımızın yanındayız! Bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermeyi hedefleyen 'Kalkınma Fonu' girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın hizmetine sunuldu. Üretmeye ve çalışmaya devam!" ifadesini kullandı.

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