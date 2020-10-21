Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Yatırımcıların hizmetine sunuldu...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermeyi hedefleyen 'Kalkınma Fonu'nun girişimcilerin ve yatırımcıların hizmetine sunulduğunu açıkladı.



Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Girişimci ve yatırımcımızın yanındayız! Bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermeyi hedefleyen 'Kalkınma Fonu' girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın hizmetine sunuldu. Üretmeye ve çalışmaya devam!" ifadesini kullandı.

Girişimci ve yatırımcımızın yanındayız!

Bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermeyi hedefleyen "Kalkınma Fonu" girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın hizmetine sunuldu.



Üretmeye ve çalışmaya devam!#YEPHedeflerSonuçlar pic.twitter.com/pZ5abxoMT4 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 21, 2020