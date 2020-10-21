Salgın nedeniyle bir süre uçuşlarını askıya alan ve 11 Haziran'da yurt dışı uçuşlarını kademeli olarak yeniden başlatan THY, belirlenen ülkelere seferler başlatmayı planlamaya dahil ederken, mevcut gerçekleştirilen seferlerde ise frekans artışına gidilecek.
İŞTE SEFER PLANLANAN ÜLKELER
THY resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Kasım ayında; Aşkabat, Cezayir'de Hourai, Konstandin ve Vahran, Kolombiya'da Bogota, Suudi Arabistan'da Damman ve Riyad, Hindistan'da Mumbai ve Delhi, Irak'ta Süleymaniye ve Basra, İran'da İsfahan ve Süleymaniye, Arjantin Buenos Aires, Dubai, Rusya'da Krosnador, Fas'ta Marakeş, Yunanistan'da Selanik, Moğolistan'da Ulanbator ve Tanzanya'da Zanzibar seferlerin yapılması planlanıyor.
İŞTE SEFER PLANLANAN ÜLKELER
THY resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Kasım ayında; Aşkabat, Cezayir'de Hourai, Konstandin ve Vahran, Kolombiya'da Bogota, Suudi Arabistan'da Damman ve Riyad, Hindistan'da Mumbai ve Delhi, Irak'ta Süleymaniye ve Basra, İran'da İsfahan ve Süleymaniye, Arjantin Buenos Aires, Dubai, Rusya'da Krosnador, Fas'ta Marakeş, Yunanistan'da Selanik, Moğolistan'da Ulanbator ve Tanzanya'da Zanzibar seferlerin yapılması planlanıyor.
THY, kasım ayı uçuş planını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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