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Haberler Ekonomi 10 havalimanı "daimi hava hudut kapısı" ilan edildi

10 havalimanı "daimi hava hudut kapısı" ilan edildi

Antalya, , , , , , , Sivas, ve 'daki havalimanları, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.

10 havalimanı daimi hava hudut kapısı ilan edildi

AA

22.10.2020, 09:06

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Pasaport Kanunu gereğince, Antalya Gazipaşa Havalimanı, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, Çanakkale Havalimanı, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı, Hatay Havalimanı, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı, Kütahya Zafer Havalimanı, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı, Şanlıurfa GAP Havalimanı ve Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine karar verildi.

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