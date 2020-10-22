2023’ün rotası çizilecek! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak iş dünyasıyla buluşuyor

SABAH ile A Para’nın düzenlediği 3. Türkiye 2023 Zirvesi bugün gerçekleşecek. Zirvede Çevre Bakanı Kurum, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Enerji Bakanı Dönmez konuşacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da A Para Sohbetleri’ne katılacak

Turkuvaz Yayın Grubu'nun yazılı medyadaki amiral gemisi Sabah Gazetesi ile Türkiye'nin ilk yerli ve milli ekonomi kanalı A Para'nın ortaklaşa düzenlediği 3. Türkiye 2023 Zirvesi bugün gerçekleşecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un online açılış konuşmasıyla başlayacak zirveye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez katılacak.



Turkuvaz Medya Center'da yapılacak 3. Türkiye 2023 Zirvesi'nde üç panel düzenlenecek. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Dilek Güngör moderatörlüğünde gerçekleştirilecek 'Geleceğin Şehirleri' paneline Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Mekansal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar katılacak. 'Dijital Dönüşüm' panelinde ise Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Halkbank Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı Olcay Atlıoğlu, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Turkcell CEO'su Murat Erkan, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan ve Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, görüşlerini paylaşacak. Panelin moderatörlüğünü Sabah Gazetesi Teknoloji ve Girişim Yazarı Timur Sırt gerçekleştirecek. 'Milli Enerji' panelinde moderatörlüğü Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu üstlenecek. Panelde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, DEIK Enerji İş Konseyi Başkanı Haluk Kalyoncu, SOCAR CEO'su Zaur Gahramanov, Total & M Oil Genel Müdürü Yüksel Yılmaz, Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli ve Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez yer alacak.



ALBAYRAK İŞ DÜNYASIYLA BULUŞUYOR

Zİrvenin akşamında ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Para tarafından düzenlenen Para Sohbetleri programının konuğu olacak. Moderatörlüğünü A Para Genel Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in yapacağı toplantıda 2020 yılı değerlendirmelerini ve 2021 projeksiyonunu piyasa analistleri, akademisyenler ve iş insanları ile paylaşacak.