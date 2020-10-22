Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Vatandaş odaklı icraat bütçesi

Türkiye, 2021'e toplumun beklentilerini karşılayan, "vatandaş odaklı icraat" bütçesiyle giriyor. Bütçede, emekli, yaşlı, geliri düşük olanlar, kamu çalışanları, işçi hakları korunurken, sosyal harcamalara 81.2 milyar, öğrencilere kredi, burs, pansiyon, özel okul desteği, harç ödemesi için 30.1 milyar TL destek sağlanacak. Ödeme gücü olmayan vatandaşın sağlık faturası için 16 milyar, 65 yaş üstü, bakıma ihtiyacı olana 12 milyar, engelli vatandaşa evde bakım için 10.6 milyar TL ayrıldı. Cumhuriyet tarihinin ilk performans odaklı bütçesi olma özelliği taşıyan 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri dün, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sunumuyla başladı. Bütçede ön plana çıkan başlıklar şöyle:



SOSYAL DESTEKLERE 81.2 MİLYAR:

Sosyal güvenlik harcamaları için ayrılan kaynak 81.2 milyar liraya çıkarıldı. Bütçenin yüzde 6'sı sosyal harcamalara ayrıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan transferler geçen yıla göre yüzde 18.7 artışla 259.7 milyar liraya yükseldi.

65 YAŞ, BAKIM AYLIĞI İÇİN 12.7 MİLYAR TL:

Ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık giderlerini karşılamak için 16 milyar, 65 yaş üstü yaşlılar, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 12.7 milyar, engelli eğitim taşıma giderleri için 954 milyon lira aktarılacak. Engelli vatandaşların evde bakımına 10.6 milyar TL destek verilecek.



ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ:

Yoksul ailelere elektrik tüketim desteği kapsamında 1.5 milyar TL aktarılacak.



EŞİ OLMAYANA YARDIM:

Eşi vefat etmiş kadınlara 394 milyon, asker ailelerine 156 milyon TL aktarılacak.



AİLE YANINDA EĞİTİME 2.1 MİLYAR LİRA:

Ekonomik yoksunluk içinde olan çocuk ve gençlerin ailelerinin yanında yetişmelerine imkân sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 2.1 milyar lira kaynak ayrıldı. Yine koruyucu aile modeli için 232 milyon lira destek sağlanacak.





ÖĞRENCİLERE EĞİTİM PARASI:

Bütçe giderlerinin yüzde 15.7'si tek başına eğitime ayrıldı. Eğitim bütçesi 211.4 milyar liraya çıkarılırken, öğrencilere sağlanacak ödenek de 30.1 milyar lira öngörüldü.



2 MİLYON ÖĞRENCİYE DESTEK:

2 milyon öğrencinin yararlandığı burs ve öğrenim kredisi için 13.9 milyar, 1 milyon 256 bin öğrencinin faydalandığı taşımalı eğitim ve yemek yardım programı için 5.5 milyar lira ödenecek.



SAĞLIĞA DESTEK:

Tedavi harcamaları için 123 milyar, ilaç harcamaları için 60 milyar, aile hekimliği için 11.4 milyar lira ödenek ayrıldı.



ÖDENEKLER YÜZDE 22.9 ARTTI

2002'de 100 liralık verginin 85.7 lirası faiz harcamalarına gitmekteydi. 2021'de her 100 liralık verginin sadece 19.5 lirasının faiz harcamalarına gidecek. Gelecek yılın bütçe ödenekleri yüzde 22.9 artarak 250.7 milyar liraya çıktı.

BÜTÇE TAKVİMİNDE İLK SIRA ADALET'İN

Komisyon 27 Ekim Salı günü toplanarak Adalet Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleriyle çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek ve belirlenen takvime göre 24 Kasım'a kadar sürecek.



BES'E 31.4 MİLYAR

Bireysel emeklilik sisteminde doğrudan devlet katsının 5.8 milyar TL'ye ulaşması öngörülüyor. Gelecek yılın sonunda bütçenen karşılanan toplam devlet katkısı tutarı 31.4 milyar liraya ulaşacak.



Sağlık için 238 milyarlık bütçe ayrıldı



Sosyal hizmetlere 81.2 milyar lira aktarılacak



Ödeme gücü olmayana 16 milyar sağlık desteği sağlanacak



65 yaş üstü, bakıma ihtiyacı olana 12 milyarlık kaynak ayrıldı



Yoksul vatandaşın 1.5 milyarlık elektrik faturasını devlet karşılayacak



Engelli vatandaşa evde bakım için 10.6 milyar lira ayrıldı



Tedavi harcamalarına 123 milyar, ilaç için 60 milyar ödenek verilecek





Öğrencilere 30.1 milyar destek verilecek



2 milyon öğrenciye 1.3 milyar burs ve kredi



Taşımalı eğitim ve yemek yardımı için 5.5 milyar TL ayrıldı



Öğrencileri destekleme ve yetiştirme kursu için 1.9 milyar lira ödenecek



Pansiyonlardaki 328 bin öğrenciye 1.3 milyar lira verilecek



1 milyar liralık ücretsiz kitap dağıtımı



Özel okul desteği için 891 milyon lira ayrıldı



Üniversitelilere 763 milyon lira harç desteği