Ek aidatlar iki yıl süreyle alınmasın

Korona salgını sürecinde iş dünyasının büyük sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken İzmir Halıcılar ve Yer Döşemecileri Derneği (HALIMDER) Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Naci Ölçen, TOBB üyesi işletmelerin zor süreçte munzam (eklenmiş, ek) aidatlardan muaf tutulmaları gerektiğini söyledi. Meslek odalarının mevcudiyetleri için üyelerinden kayıt ücreti veya yıllık aidatlar almalarının normal olduğunu kaydeden Ölçen, "Ancak munzam aidat, kârlarımızın üzerinden ayrıca alınan bir aidat. Sektörde işletmelerin kepenk kapatmamak için mücadele verdiği bir dönemde munzam aidatlar ayrı bir yük getiriyor" diye konuştu.

LÜKSE KAÇTIĞI ORTADA

5174 Sayılı TOBB Kanunu'na göre tacir ve sanayicilerin normal aidatların yanında bir de munzam aidat ödediklerini belirten Ölçen, "Munzam aidat, tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin, her yıl ticari bilanço kârları üzerinden alınan binde 5 oranındaki bir ödemedir. Pandemi sürecinde işler bıçak gibi kesildi. Sektör üyelerimiz normal vergilerini, kiralarını, SGK primlerini nasıl ödeyeceklerini düşünüyor. Mümkünse faizsiz, en azından yıllığı % 5'i geçmeyen uzun vadeli yeni kredi destekleri bekliyor. Hal böyle iken munzam aidatların talep edilmesinin artık lükse kaçtığını düşünüyoruz" görüşünü dile getirdi.

ÜLKEMİZE ÖRNEK OLUR

Meslek odaları yöneticilerinin görevlerinin sektörleri ve ticari hayatı rahatlatmak olduğunu hatırlatan Naci Ölçen, "En azından İzmir Ticaret Odası yöneticilerinden bu konuda bir çaba bekliyoruz. Bu bir kanun ancak devletin ticari hayatı desteklemek için bazı tedbirleri hayata geçirdiği bir dönemde, işletmelerin munzam aidatlardan hiç olmazsa bu yıl ve önümüzdeki yıl muaf tutulması sağlanabilir. İZTO Başkanı Mahmut Özgener ticaret dünyasından gelen bilgili, tecrübeli, girişken ve becerikli bir idarecimiz. İş dünyasının sıkıntılarını iyi biliyor, bu konuda atılacak adımlar tüm Türkiye'ye de örnek olacaktır" dedi.





EŞİTSİZLİK YARATIYOR

MUNZAM aidatın eşitsizlik yarattığını da ifade eden Başkan Ölçen şunları söyledi: "Bu konudaki diğer sıkıntı şu: Merkez, şube ve fabrikaları olan tüzel kişilerin ödeyeceği munzam aidat, o yıl için belirlenmiş yıllık aidat tavanının yirmi katını geçemiyor. Yani çok büyükler daha küçüklere göre koruma altına alınıyor ve böylece eşitsizliğe neden olunuyor. Ayrıca salgında iş kaybı büyük olan, mecburen tasfiyeye giden, kapanış yapacak firmalardan bile munzam aidat isteniyor. Tescil ücreti ve biriken aidatlar ödenmediğinde tasfiye kararı onaylanmıyor. Adamda para yok ki, olsa tasfiyeye gitmez zaten."

Tolga TEKİN