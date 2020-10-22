İstanbul Turkuvaz Medya Merkezi'nde, 3.Türkiye 2023 Zirvesi

Turkuvaz Yayın Grubu'nun yazılı medyadaki amiral gemisi Sabah Gazetesi ile Türkiye'nin ilk ve yerli milli ekonomi kanalı A Para'nın ortaklaşa düzenlediği 3. Türkiye 2023 Zirvesi, İstanbul Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un panel açılış konuşmasıyla başlayan 3. Türkiye 2023 Zirvesi'nde, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez de panel açılışlarında birer konuşma yapacak.





Bakan Kurum'un açılış konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:



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YATIRIMLARLA GELECEĞİ YAKALAYACAĞIZ

Türkiye'nin 81 ilini yeni teknolojilerle 2023'e 2053'e hazırlıyoruz. Doğal koruma alanlarını OECD raporu kapsamında yüzde 17'ye çıkaracağız. Bugün akıllı belediyeciliği konuşuyoruz. Çağını yakalamayan şehirler bir süre sonra cazibelerini yitirmeye mahkumdur. Hem tarihimizi koruyacağız hem de yatırımlarla geleceği yakalayacağız.

AKILLI ŞEHİRLER EYLEM PLANI İLE TÜM ŞEHİRLERİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAĞIZ

Akıllı şehirler eylem planı dünyada 4. olma özelliği taşıyor. Akıllı şehirler eylem planı ile tüm şehirleri birbirine bağlayacağız. Akıllı şehirler ile hem verimlilik artacak hem de tasarruf sağlanacak. Esenlerde 60 bin konutluk akıllı şehir inşa ediyoruz.

Zirvede 'Geleceğin Şehirleri' paneli, 'Dijital Dönüşüm' paneli ve 'Milli Enerji' paneli gerçekleştirilecek.





2023 YILININ ROTASI ÇİZİLECEK

Turkuvaz Medya Center'da yapılan 3. Türkiye 2023 Zirvesi'nde üç panel düzenlenecek. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Dilek Güngör moderatörlüğünde gerçekleştirilecek 'Geleceğin Şehirleri' paneline Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Mekansal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar katılacak. 'Dijital Dönüşüm' panelinde ise Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Halkbank Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı Olcay Atlıoğlu, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Turkcell CEO'su Murat Erkan, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan ve Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, görüşlerini paylaşacak. Panelin moderatörlüğünü Sabah Gazetesi Teknoloji ve Girişim Yazarı Timur Sırt gerçekleştirecek. 'Milli Enerji' panelinde moderatörlüğü Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu üstlenecek. Panelde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, DEIK Enerji İş Konseyi Başkanı Haluk Kalyoncu, SOCAR CEO'su Zaur Gahramanov, Total & M Oil Genel Müdürü Yüksel Yılmaz, Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli ve Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez yer alacak.

CANLI YAYIN



HAZİNE VE MALİYE BAKANI ALBAYRAK İŞ DÜNYASIYLA BULUŞUYOR

Zİrvenin akşamında ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Para tarafından düzenlenen Para Sohbetleri programının konuğu olacak. Moderatörlüğünü A Para Genel Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in yapacağı toplantıda 2020 yılı değerlendirmelerini ve 2021 projeksiyonunu piyasa analistleri, akademisyenler ve iş insanları ile paylaşacak.