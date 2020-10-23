2023 rotasında dev projeler

Turkuvaz Yayın Grubu'nun yazılı medyadaki amiral gemisi Sabah Gazetesi ile Türkiye'nin ilk ve yerli milli ekonomi kanalı A Para'nın ortaklaşa düzenlediği 3. Türkiye 2023 Zirvesi, İstanbul Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi.

UYDUYU YOLLAYACAĞIZ

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'nin 81 ilini yeni teknolojilerle 2023'e 2053'e hazırlıyoruz. Doğal koruma alanlarını OECD raporu kapsamında yüzde 17'ye çıkaracağız. Hem tarihimizi koruyacağız hem de yatırımlarla geleceği yakalayacağız. Önümüzdeki dönem, şehirlerimizin akıllı şehir uygulamaları ile gelişeceği, şehirlerimizin dünya şehirleriyle yarışacağı bir dönem olacaktır. Akıllı şehirler ekonomimize 30 milyar dolarlık katkı sağlayacak" dedi. Zirveye katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dijitalleşme konusunda Türkiye'nin dünyada önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Bakan Karaismailoğlu "Uçak, tren, hatta otomobil ve otobüsü bir arada entegre etmek gerekiyor. Bunları birbirine bağlamak için, bağımsız uygulamaları birbirine birleştiren yoğun bir çalışmamız var. Önümüzdeki günlerde bunun meyvelerini vereceğiz" dedi. 5A uydusunun teslim alındığını ifade eden Karaismailoğlu, "Bunu inşallah 30 Kasım'da uzaya yollayacağız. Uzaydaki gücümüz de artmaya başlayacak. Böylece yayıncılık gücümüz artacak. Zamanı geldiğinde, dünya ile birlikte biz de 5G'ye geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

25 YIL KULLANILACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise enerjide gayretlerin netice vermeye başladığını belirterek, "Karadeniz'deki sondaj çalışmaları devam ediyor. Doğal gazın 8-9 yıllık tüketimi karşılayacak potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz buradan gelecek gaz Türkiye'deki konutların ihtiyacını neredeyse 25 yıl kadar karşılayacak" diye konuştu.







TÜRK MÜTEAHHİTLER ÇİNLİLER İLE YARIŞIYOR

GAYRIMENKUL ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, şehirlerin özellikle sağlık ve eğitim gibi alanlarda birbirleriyle rekabet ettiğini belirterek, "Eğitim ve sağlık gibi konular yurt dışında yaşama kararını etkiliyor. Bu anlamda Türkiye'nin sağlık alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu görüyorum." dedi. Kalyoncu, Geleceğin Şehirleri Paneli'nde yaptığı konuşmada, pandemiye rağmen kentleşmenin hızla devam ettiğini, Çin'in 30 milyonluk şehirleri birbirine bağlayarak 100 milyonluk mega şehirler oluşturmayı planladığını dile getirdi. Salgınla birlikte ülke altyapılarının ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü vurgulayan Kalyoncu, "Türkiye'nin altyapı projelerinde ne kadar başarılı olduğunu hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Türk müteahhitler bu alanda Çinliler ile yarışıyor. Ülkemizdeki mega projeler sayesinde edinilen bilgi ve tecrübeler başka ülkelere ihraç ediliyor." diye konuştu.

GYODER BAŞKANI MEHMET KALYONCU





UZMAN İSİMLER KONUŞMA YAPTI

'GELECEĞIN Şehirleri' paneline Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Mekansal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar katıldı. 'Dijital Dönüşüm' panelinde ise Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Halkbank Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı Olcay Atlıoğlu, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Turkcell CEO'su Murat Erkan, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan ve Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, görüşlerini paylaştı. 'Milli Enerji' panelinde ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, DEIK Enerji İş Konseyi Başkanı Haluk Kalyoncu, SOCAR CEO'su Zaur Gahramanov, Total & M Oil Genel Müdürü Yüksel Yılmaz, Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli ve Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez konuşma yaptı.