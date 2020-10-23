Ekmek kokusundan bile parfüm üretiyor

BURSA'DA açtığı iş yerinde kişiye özel formüllü parfümler üreten Abdullah Kuruş, yurt içi ve yurt dışından siparişler alıyor. Yıllarca parfüm sektöründe çalışan 34 yaşındaki Kuruş, bu alanda öncü ülkeleri gezip araştırmalar yaptıktan sonra kişiye özel parfüm üretmeye karar verdi. Nilüfer ilçesinde iki yıl önce iş yerini açan Kuruş, çeşitli kokuları formüle ederek ürettiği parfümleri hem iç piyasaya satıyor hem de Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere ihraç ediyor.

'BİRLİKTE TASARLIYORUZ'

Henüz öğrenciyken bu işe başladığını ve 2018'de kendi markasını kurduğunu belirten Kuruş, "Özel parfüm tasarımı için kişiyi önce tanımamız gerekiyor. Buraya müşterimiz gelir ve hobileriyle, hoşlandığı kokularla ilgili tanışma toplantısı yaparız. Akabinde biz önce dersimize çalışıyoruz. Sonrasında kişiyi tekrar buraya çağırıp kokuyu beraber tasarlamaya başlıyoruz" dedi. Abdullah Kuruş, müşterileri arasında Türkiye'nin tanınmış siyasetçi ve futbolcularının da bulunduğunu anlattı. Distribütörlükle dünyaya açılmayı hedeflediğini bildiren Kuruş, "Türk markasını Avrupa'da ve Orta Doğu'da iyi bir şekilde temsil etmek istiyoruz. Bunu da kısa bir süre içinde yapacağımıza inanıyoruz. Aklınıza gelebilecek her şeyin bir kokusu ve aroması var. Sadece natürel yağlardan oluşan bir sistem değil. Ekmeğin kokusundan bile parfüm yapılabiliyor. İtalyan incirinden bile parfüm yapabiliyoruz" diye konuştu.