Kantincilerin açılma heyecanı başladı

Okullarda devam mecburiyeti bulunmaması nedeniyle hiçbir şeyin korona öncesi gibi olmayacağını ifade eden Topçu, "Ama yine de bu karar aylardır gelir getirici faaliyette bulunamayan kantinci esnafı için sevindirici olmuştur. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitime iki sınıfın daha başlayacağını açıkladı. 2 Kasım'da 5. ve 9. sınıflarda da yüzyüze eğitim başlayacak, diğer sınıflarda da en kısa zamanda yüzyüze eğitim tarihleri belirlenecek" dedi.

14 KURALA UYGUN

Kantinlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına azami dikkat göstereceklerini aktaran Başkan Topçu, "Velilerimizin içi rahat olsun, çocukları bize emanet. Okul idareleri, aile birlikleri, milli eğitim ve diğer resmi kuruluşlarla işbirliği içinde 14 kurala uygun şekilde hizmet verecek, evlatlarımıza sahip çıkacağız, göz kulak olacağız. Asıl çocukların okul dışından alışveriş etmeleri riskli olacak. Bu konuda velilerin çocuklarına da telkinde bulunmaları, disiplin içinde çalışacak olan kantinlerimizin haricinde özellikle gıda ürünlerini almamalarını öğütlemeleri önemlidir" diye konuştu.

KİRALAR BELİRLENDİ

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen genelge ile çalışmaya başladıklarını belirten Rasim Topçu, "Okul kantinlerimiz 13 Mart'tan beri kapalıydı. Gelir getirici bir iş yapamadıkları için evlerine ekmek götürmekte zorlanıyor, ellerindeki son tarihi geçmiş stok ürünlerin maliyeti altında eziliyorlardı. Şimdi çalışabilecekler. 12. sınıf (lise son) ve ortaokul 8. sınıflara hizmet veren kantinlerimizin kiraları 13 Mart'ta ödedikleri son kiranın yüzde 5'i, ilkokullarda (1, 2, 3, 4. Sınıflar) hizmet veren kantinlerimizin kiraları ise yine 13 Mart'ta ödedikleri son kiranın yüzde 20'si oranında belirlenmiştir" açıklamasını yaptı.



'UZUN VADELİ DESTEGE İHTİYACIMIZ VAR'

KANTİNLERİN yeni dönemde eskisi kadar iş yapamayacağını dile getiren Başkan Rasim Topçu, "Önceden 3 kişi yanımızda çalışıyor ise, şimdi 1 kişi ile işlerimizi idare edeceğiz. Stoklarımızı düşük tutacağız. Bu durum da üyelerimizin tam anlamıyla rahatlamayacağı anlamına geliyor. Kira bedellerinin gerçekçi belirlenmesi, vergi ve SGK primleri için yapılandırma çalışmaları olumlu. Ancak bizim uzun vadeli, sıfır faizli kredi desteklerine de ihtiyacımız olacak. Çünkü 2020- 21 öğretim yılında da önümüzü göremiyoruz" diye konuştu.