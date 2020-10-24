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Haberler Ekonomi Bakan Albayrak’tan kadro müjdesi

Bakan Albayrak’tan kadro müjdesi

Bakan Albayrak’tan kadro müjdesi
Giriş Tarihi: 24.10.2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bakanlığının 2 bin, kurumiçi özel sınavla 3 bin kadrosuna atama yapılacağını duyurdu. Albayrak, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugünden yılbaşına kadar tedricen alım ilanlarına çıkacaklarını belirterek, "Bakanlığımızda 2 bin, kurum içi özel sınavımızla 3 bin kadroya atama yapacağız." ifadelerini kullandı. Kendilerini buraya getiren sabır ve istikrarı daha ileriye götürecek olanın ise insan kaynağı olacağına dikkati çeken Albayrak, paylaştığı grafikte ise şu bilgilere yer verdi: "500 hazine ve maliye uzman yardımcısı, 15 hazine ve maliye müfettiş yardımcısı, 1000 gelir uzman yardımcısı, 175 vergi müfettiş yardımcısı, 300 defterdarlık uzman yardımcısı, 10 stajyer hazine kontrolörü olmak üzere toplam 2 bin kişilik alım ilanlarına çıkıyoruz. Kurumiçi defterdarlık uzmanlığı için 1500, gelir uzmanlığı için 1500 olmak üzere toplam 3 bin kadro ataması"

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