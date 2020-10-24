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Haberler Ekonomi Suudi Arabistan’ın ambargosuna tepki

’ın ambargosuna tepki

Suudi Arabistan’ın ambargosuna tepki
Giriş Tarihi: 24.10.2020

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Antakya, Adıyaman, Kilis ve Osmaniye'deki ticaret ve sanayi odalarından oluşan Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu, Suudi Arabistan'ın Türk mallarına uyguladığı ambargoya tepki gösterdi. Platformdan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan başta olmak üzere bazı Ortadoğu ülkeleri tarafından gayriresmi uluslararası ticaret kurallarına aykırı uygulamalarla ilgili ülkelere olan ihracatın engellenmeye çalışıldığı belirtildi. Suudi Arabistan ve bazı Ortadoğu ülkelerinden Türk ürünlerine karşı boykot çağrılarının yapıldığı ifade edilen açıklamada, Türk ürünlerinin gümrüklerde bekletildiği, vergilerinin artırıldığını vurgulandı. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Bu durumu ülkeler arasında yaşanan siyasi birtakım anlaşmazlıkların iş insanlarına geri yansıması olarak görüyoruz. İş insanları olarak Suudi Arabistan ve tüm ülkelerle ticari ve ekonomik ilişkilerimizin sorunsuz bir şekilde sürdürülmesi bizim için çok önemlidir. Ambargo nedeniyle işleri sekteye uğrayan iş insanlarımız, Suudi Arabistan ile ihracatın yeniden önünün açılmasını ve getirilen engellerin kaldırılmasını bekliyor.

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