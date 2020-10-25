Rüzgar sanayisinde Avrupa beşincisiyiz

Rüzgar sanayisi sektöründe faaliyet gösteren firma sayısına göre yapılan sıralamada Türkiye, faaliyette olan 12 üretim tesisiyle Avrupa'da 5. sırada yer aldı. Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (WindEurope) tarafından hazırlanan rapora göre, geçen yıl Avrupa'da rüzgar enerjisi sektörü 300 bin kişilik istihdam yarattı. Dünyanın en büyük 10 rüzgar türbin üreticisinin 5'i Avrupa merkezli faaliyet gösterirken, Avrupa dünyadaki rüzgar türbin ekipmanları üretim tesislerinin yüzde 31'ine ev sahipliği yaptı. Söz konusu tesisler küresel rüzgar kapasitesinin de yüzde 30'unu oluşturdu. İlk sıralarda Almanya, İspanya, İtalya ve Danimarka yer aldı.