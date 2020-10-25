  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Rüzgar sanayisinde Avrupa beşincisiyiz

Rüzgar sanayisinde Avrupa beşincisiyiz

Rüzgar sanayisinde Avrupa beşincisiyiz
Giriş Tarihi: 25.10.2020

Rüzgar sanayisi sektöründe faaliyet gösteren firma sayısına göre yapılan sıralamada Türkiye, faaliyette olan 12 üretim tesisiyle Avrupa'da 5. sırada yer aldı. Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (WindEurope) tarafından hazırlanan rapora göre, geçen yıl Avrupa'da rüzgar enerjisi sektörü 300 bin kişilik istihdam yarattı. Dünyanın en büyük 10 rüzgar türbin üreticisinin 5'i Avrupa merkezli faaliyet gösterirken, Avrupa dünyadaki rüzgar türbin ekipmanları üretim tesislerinin yüzde 31'ine ev sahipliği yaptı. Söz konusu tesisler küresel rüzgar kapasitesinin de yüzde 30'unu oluşturdu. İlk sıralarda Almanya, İspanya, İtalya ve Danimarka yer aldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rüzgar sanayisinde Avrupa beşincisiyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA