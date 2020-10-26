Milli teknolojiye 12 milyarlık dev bütçe

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi kapsamındaki destek programları için 2021 bütçesinden 12 milyar lira ayrıldı. Milli teknoloji için programları için ayrılan kaynak yüzde 50'nin üzerinde artırılırken, teknoloji, Ar-Ge yatırımları, işletmelerin yenilikçi yatırımları için de 7.5 milyar lira ödenek ayrıldı.

TÜBİTAK'A 5.3 MİLYAR BÜTÇE

Yatırımların önünü açmak için de Hazine arazisi desteği verilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçesi kapsamında organize sanayi bölgeleri (OSB) projeleri için yüzde 418 ve küçük sanayi siteleri (KSS) projeleri için yüzde 700'lük bir ödenek artışı planlandı. Batman'dan Kastamonu'ya, Kütahya'dan Hatay'a kadar çeşitli illerdeki 16 OSB ve 5 KSS projesi tamamlanacak. Söz konusu projelerin tamamlanmasıyla 25 milyar liralık sabit yatırımın hayata geçirilmesi ve yaklaşık 60 bin kişilik ilave istihdam sağlanması bekleniyor. Türkiye'nin öncü bilimsel ve teknolojik araştırmalarını teşvik eden TÜBİ- TAK'ın 2021 bütçesi yüzde 49.6 artışla 5.3 milyar lira oldu.



60 MİLYON METREKARELİK TAŞINMAZ KULLANILACAK

YATIRIMLARIN teşviki ve bu yolla istihdamın artırılması için Hazine taşınmazlarının yatırımcılara açılmasına devam edilecek ve bu kapsamda 2021-2023 döneminde toplam 60 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz kullanılacak. Bu kapsamda yatırımların desteklenmesi amacıyla Hazineye ait taşınmazların tarım, hayvancılık, eğitim, turizm ve diğer amaçlı yatırımların teşviki doğrultusunda kullandırılması uygulaması sürdürülecek. Ayrıca proje bazlı yatırımlara arazi desteği sağlamak için de Hazine taşınmazları arz edilecek.