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Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kritik verileri değerlendirdi

Son dakika: kritik verileri değerlendirdi

, son verilerin, Türkiye ekonomisinin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösterdiğini belirterek, "Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 arttı. ise yüzde 74,6'dan yüzde 74,9'a yükseldi." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kritik verileri değerlendirdi

AA

26.10.2020, 11:08 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020,11:33

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ekim ayına ilişkin Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan sektörel güven endeksleriyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıkladığı kapasite kullanım oranı verilerini değerlendirdi.

Son gelen verilerin, Türkiye ekonomisinin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösterdiğine dikkati çeken Albayrak, "Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 arttı. Kapasite kullanım oranı ise yüzde 74,6'dan yüzde 74,9'a yükseldi." bilgisini paylaştı.

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