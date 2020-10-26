  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Turizmciler gelecek sezondan ümitli

Turizmciler gelecek sezondan ümitli

'nın ilçesinde güzel havayı fırsat bilen Rus ve Ukraynalı turistler plajları doldurmaya devam ederken, turizmciler şimdiden gelecek sezona umutla bakıyor.

Turizmciler gelecek sezondan ümitli

İHA

26.10.2020, 11:52

Turizmin gözde merkezlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde sezonun son demleri yaşanıyor. Çoğunluğu Rus ve Ukrayna'dan olan turistler plajları doldurmaya devam ediyor. Pandemiden dolayı geç başlayan turizm sezonu, bazı tur acenteleri ile yapılan anlaşma ile Kasım ayının ortalarına kadar uzatılmıştı, ancak ülkelerin aldıkları karar doğrultusunda tatil dönüşü 14 gün karantina süreci rezervasyonların iptaline sebep olmuştu.

Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) başkanı Bülent Bülbüloğlu "Pandemiden etkilenen en çok turizm oldu. Rezervasyon iptalleri bu sezonu ne yazık ki zayıf geçirdi. Önümüzdeki sezon için umutlu olmak gerekiyor'' dedi.



25 yıllık otel işletmecisi Aydın Mehmetoğlu, pandemiden etkilendiklerini belirterek, "Bu yaz her turistik bölgede olduğu gibi bölgemizde pandemiden etkilendi. Rezervasyon iptalleri turizmcilerin can suyunu kapattı. Ancak bazı acentelerin bu sezon iptallerini önümüzdeki sezona kaydırmaları gelecek yılın daha kalabalık ve dolu olacağını gösteriyor" diyerek 2021 turizm sezonundan umutlu olduklarını ifade etti.



Bu yıl gelen turistlerin çoğunluğunun İspanya, Kanarya Adaları ve Yunanistan'ın aldıkları karantina kararlarından dolayı o bölgeye gitmemiş kişiler olduğunu da belirten Mehmetoğlu, "Ülkemize ilk defa gelen turistler de oldu. Bu da gelecek sezonlar için bir fırsata dönüşebilir" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Turizmciler gelecek sezondan ümitli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA