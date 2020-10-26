'Yerli otomobil'de merakla beklenen detaylar belli oldu! TOGG, rakiplerine işte böyle fark atacak...

Son dakika haberleri... 'Yerli otomobil'de kullanılacak menzili, şarj süresini ve verimliliği belirleyecek en önemli parçaların başında gelen bataryanın detayları belli oldu.

2020'li yıllarla beraber otomobil tercihlerinde elektrikli modellerin yollarda kullanılmasının artması bekleniyor. Küresel elektrikli otomobil satışlarında kullanılan batarya teknolojisi tüketicilerin tercihlerinde en ön sıralarda yer alacak.

Türkiye'nin doğuştan elektrikli yerli otomobilindeki kullanılacak batarya teknolojisini Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Twitter hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

İşte yerli otomobilde kullanılacak batarya teknolojisinin detayları:

BATARYA RAKİPLERİNE GÖRE DAHA UZUN MENZİL SAĞLAYACAK

"Lityum-iyon bataryamızda enerji ve güç yoğunluğunu optimize eden NMC (Nikel Manganez Kobalt Oksit katodu kullanılacak. Farasis'in geliştirdiği NMC 811 kimyası Nikel oranı açısından zengindir."

"Modüllerimizde enerji yoğunluğu yüksek kesecik (pouch) tipi hücreler kullanılacak."

"Alüminyum muhafazalı kompakt modüller ile yüksek yapısal dayanım sağlanacak."

YÜKSEK VERİMLİ SIVI SOĞUTMA VE YENİLİKÇİ BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ İLE MAKSİMUM BATARYA ÖMRÜ, PERFORMANS VE GÜVENLİK

"Otomobillerimiz 300+ ve 500+ menzile sahip olacak ve 30 dakikanın altında yüzde %80'e kadar şarj edilebilecek."

"Modüler yapısı sayesinde enerji depolama başta olmak üzere farklı sektörlerdeki birçok uygulamada kullanılabilecek."