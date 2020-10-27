‘Milli Ekonomi’ ile geleceğe bakın

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin, Türkiye ekonomisini ve döviz kurları üzerinden yapılan saldırıları Yeni Asır'a değerlendirdi. Türkiye'de yapılan döviz kurlarıyla ilgili sığ tartışmaların, Türkiye'nin üretim ve ihracat verilerinin altında ezilmeye mahkum olduğunu ifade eden Prof. Dr. Alkin, "Türkiye ekonomisinin, dünya ekonomisinde en büyük ilk 20 ülke arasında olmasının da ötesinde, 2021 ile 2025 arası, küresel büyümeye en büyük katkıyı sağlayacak ilk 15 ülke arasında da olması kimseyi şaşırtmamalı" dedi.

'GÜCÜNÜ GÖRECEKLER'

2021 ile 2025 arası küresel büyümenin yüzde 1,8'inin Türkiye tarafından sağlanacağını belirten Kerem Alkin, "Uluslararası Para Fonu'nun detaylı çalışması çerçevesinde, bu oranla Türkiye Japonya, Brezilya, Fransa, Birleşik Krallık, Vietnam, Mısır, Güney Kore ve Meksika'dan daha önemli bir katkı sağlayacak dünya ekonomisine. Bunun anlamı, Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatından elde edeceği döviz gelirinin 2021'den itibaren katlanarak geri dönüşü, yabancıların Türkiye'ye olan yatırım kararlarını hızlandırmaları ile birlikte, döviz arzını tırmandıracak ve Türk Lirası'nın yabancı paralar karşısındaki gücünü artırarak, döviz kurlarına istikrar getirecek" dedi.

ÜRETİM BURAYA KAYACAK

Kovid-19 salgınının ilk dalgasının atlatılmasından sonra yayınlanan uluslararası raporların küresel tedarik zincirinde Asya ve Çin ağırlıklı yapının tüm küresel şirketler ve uluslararası düzeyde üretim faaliyetlerini yürüten firmalar açısından ilk etapta aralarında Türkiye'nin de yer aldığı, 'küresel üretim üssü' unvanı taşıyan ülkelere kaydırılacağına işaret ettiğini de aktaran Prof. Dr. Alkin, "Uzmanların görüşleri ilk etapta yüzde 10-15 aralığında bir üretim talebinin Çin ve Asya'dan, Türkiye gibi 'yüksek kalitede üretim becerisi' olan ülkelere kaydırılacağı yönünde" diye konuştu.



2021'İN İKİNCİ YARIŞI REKORLARLA GELECEK

TÜRKİYE'NİN tırmanışa geçen verileri ve ihracat rekorları gibi olumlu gelişmeleri hatırlatan Prof. Dr. Alkin, "Türkiye, dünyada önemli sayıda ürünün en büyük üreticisi. Bu da, Türkiye'nin döviz cinsinden gelirlerinin hızla toparlanacağına ve 2021'in 2. yarısında ihracat gelirlerinde yeni rekorlar geleceğine işaret ediyor. Sığ döviz tartışmalarına kendimizi kaptırmak yerine, Türkiye'nin geleceğine odaklanmakta yarar var" dedi.



TÜRKİYE İLK 5'TE OLACAK

ULUSLARARASI analiz raporların Çin, Endonezya, Hindistan ve Güney Kore'nin ardından 2021 ve 2022'de ekonomisi en hızlı toparlanması beklenen 5. ülkenin Türkiye olduğuna işaret ettiğini kaydeden Kerem Alkin, "3. çeyrekte Türkiye'nin yüzde 5-6 arasında bir büyüme yakalaması, 2021-2023 dönemini kapsayan YEP'te işaret edilen yüzde 0,3 yıl sonu büyüme oranı beklentisini yakalamanın güçlü bir olasılık olduğuna işaret etmekte. Uluslararası sistemden yeni siparişlerle 2020'nin son 6 ayında ve bilhassa 2021'in ilk 6 ayında ihracatın büyümeye pozitif bir katkıda bulunduğuna şahit olacağız" açıklamasını yaptı.

Fatih ŞENDİL