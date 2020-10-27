‘Yabancı firmaların yarı yolda kalma endişesi yok’

Filtre sektöründe önemli bir yere sahip olan firma içerisinde üretilen filtreleri inceleyen Bakan Varank, çalışanlar ile sohbet etti.

ASGARİ HASARLA GEÇECEK

Bakan Varank ardından Denizli OSB'deki istişare toplantısına katıldı. Organize sanayi bölgelerindeki elektrik tüketiminin her ay düzenli bir biçimde arttığını ifade eden Varank, "Eylül ve ekim performansı pandemi öncesi dönemin bile üzerinde. Türkiye yılın son iki çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı gösterip 2020 yılını en asgari hasarla atlatacak. Türkiye ile ortak iş yapan hiçbir yabancı firma 'Acaba yarı yolda kalır mıyım?' diye bir endişeye kapılmıyor. Bütçemiz geçen seneye göre yüzde 50 artmış durumda. Yani yatırım teşviklerine, KOBİ'lere, sanayi bölgelerine, özetle Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusundaki tüm hedeflerimize daha fazla kaynak aktarabileceğiz" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP