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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Ekim'de 92,8 değerine yükseldi...

duyurdu: Ekim'de 92,8 değerine yükseldi...

ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi. Bakan Albayrak," Farklı siyasi saiklerle bir olup battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor. Ekonomik Güven Endeksi eylülde 88,5 iken ekimde %4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Ekim'de 92,8 değerine yükseldi...

28.10.2020, 10:44 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020,10:50

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TÜİK tarafından açıklanan Ekonomik Güven Endeksi rakamlarına ilişkin yorumda bulundu. Albayrak, "Farklı siyasi saiklerle bir olup battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor!" dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o mesajı:
Farklı siyasi saiklerle bir olup battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor! Ekonomik Güven Endeksi eylülde 88,5 iken ekimde %4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi.

Ekonomiye güven artıyor! Ekonomi Güven Endeksi açıklandı

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Ekim'de 92,8 değerine yükseldi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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