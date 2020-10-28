Zeytinciler KDV indirimi istiyor

Türkiye'de 14 milyon zeytin ağacıyla mucizevi bitkinin anavatanı olan Akhisar'da hasat heyecanı yaşanıyor. Yaklaşık 22 bin zeytin üreticisinin bulunduğu ilçede ilk ürünler toplanmaya başladı. Zeytin piyasasının nabzını tutan Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, hasat sezonu ve sektörle ilgili gelişmeleri Yeni Asır'a değerlendirdi. Sofralık zeytinde Türkiye'nin en büyük şehri olan Akhisar'dan bu sezon iyi rekolte beklediklerini belirten Alhat, yerli ve milli bir ürün olan zeytin ve zeytinyağının perakende satışlarında KDV indirimine gidilmesini istedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sofralık zeytinde kilogram başına yaptığı 15 kuruşluk pirim desteğine sevindiklerini belirten Alhat, zeytin ve zeytinyağının satışlarında uygulanan yüzde 8'lik KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi halinde tüketimin yüzde 20 artacağını söyledi. Tağşişte mağduriyetin devam ettiğini vurgulayan Alhat, "Sahte içkideki uygulamanın sahte zeytinyağında da yapılmasını istiyoruz. Yani tespit edilir edilmez sahte ürünler imha edilsin. Üründen numune alıp sonucunu bekleyene kadar geçen 2 ay içinde, ortada imha edilecek ürün kalmıyor" dedi.



BAKAN'DAN SÖZ ALDIK

Alhat, beklenti ve sorunlarını Yeni Asır'a anlattı. İlaç, mazot, gübre, elektrik ve işçilik gibi maliyetler her yıl artarken 5 yıldır zeytin ve zeytinyağının aynı fiyattan satılması nedeniyle mağdur olduklarını söyleyen Alhat, "Biz bu sezon da zor bir dönemden geçiyoruz. Pandemi döneminde devlet restoran ve Türkiye'de 400 bin zeytin üreticisi var. Bu ürün yüzde 100 yerli ve milli. 5 yıldır aynı fiyata zeytin ve zeytinyağı satıyoruz. Bu sürede elektrik, gübre, mazot, işçilik maliyetleri çok yükseldi. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, geçen yıl destek olmak için sofralık zeytine pirim önerimizi kabul etti. Böylece 15 kuruş bir prim desteği verilmeye başlandı. Bu yıl primin artırılması konusunda isteğimiz ürünümüzün raf fiyatları satışında yüzde 8'lik bir KDV uygulanması var. Zeytin ve zeytinyağı ticaretindeki KDV oranı yüzde 1. Perakende satışı yüzde 8. Bu yüzde 7'lik fark tüketicinin cebinden çıkan bir rakam. Bu yüzde 8'lik KDV acilen yüzde 1'e indirilirse tüketimimizi yüzde 20 artırabileceğiz. Bir an önce KDV oranının düşürülmesi için destek bekliyoruz" diye konuştu.



TAĞŞİŞ ÜRÜN İMHA EDİLSİN

TAKLİT ve tağşişli zeytinyağlarının sahte içkiyle aynı tutulmasını öneren Alhat, "Nasıl ki kaçak içkiye devlet el koyuyor ve hemen imha ediyorsa aynı şekilde zeytinyağında da bu uygulama yapılmalı.

Böyle bozuk bir yağ tespit ettiğimizde, bu ürünlerden alınan numunenin sonucunun gelmesi 2 ay sürüyor. Bu süreçte zaten o ürün tüketiliyor. Yaptırımlar yeterli değil. Yerinde el koyma ve imha etmeleri gerekir. Ya da bu işi gerçekten düzgün yapanların ürünlerine bakanlık tarafından bandrol verilsin" dedi.

Tolga TEKİN