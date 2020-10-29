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Büyükelçisi zeytin topladı

ABD Büyükelçisi zeytin topladı
Giriş Tarihi: 29.10.2020

ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield, eşi Elizabeth Fritsch ve kızlarıyla Kazdağları'nda tatil yapıyor. Bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kalan Satterfield, zeytin hasadına katıldı, topladığı zeytinleri çekiçle kırdı. Kuzey Ege'den İzmir'e giderken, Elizabeth Fritsch, Edremit Güre'deki 1774 Kazdağı Butik Termal Oteli çok beğendi ve burada bir gece geçirmek istedi. Otel sahibi Av. Hasan Demiraslan'ın zeytin hasadına götürdüğü Büyükelçi David Satterfield, bir zeytin ağacından ürün topladı.

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