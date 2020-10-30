12 bin sağlık personeli alınacak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunurken, sağlıkçılarla ilgili müjdeyi de paylaştı. Bakan Koca, 12 bin sağlık personeli alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: "Önümüzdeki hafta muhtemelen Kasım ayının ilk haftası için 12 bin sağlık çalışanı alım ilanına çıkacağımızı müjdelemek istiyorum."



BİN GELİR UZMAN YARDIMCISI ATANIYOR

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca sınavla 1000 (bin) gelir uzman yardımcısı alınacak. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 (beş) ili tercih edebilecekler. Giriş sınavının yazılı bölümü 12 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Başvurular, 9 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayıp, 20 Kasım 2020 Cuma günü saat 17.30'da sona erecek. Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak. Posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.