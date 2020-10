Alhatoğlu, ‘özellikli ürünlerle’ fark yarattı

1998 yılında Mustafa ve Alper Alhat'ın kurduğu Alhatoğlu Zeytinyağları, hem iç piyasada hem de ihracatta önemli bir paya ulaştı. Bugün 10 bin metrekare kapalı alanda ve son teknolojiyle üretim yapan Alhatoğlu 'özellikli ürünlerle' dikkat çekiyor. Kendilerinin en güçlü pazarlarının Amerika olduğunu, Uzakdoğu ve Ortadoğu pazarında da büyük gelişme kaydettiklerini söyleyen Mustafa Alhat, dış pazarda da Türkiye'nin 'özellikli' ürünlerle başarı kazanabileceğini söyledi. Buna örnek olarak da ürettikleri Kidsolio zeytinyağını gösteren Alhat, "Yıllar önce Rusya pazarı için üretmeye başladığımız çocuklara özel zeytinyağımız dünyada ilkti. Şimdilerde Türkiye'de ve dünyada benzerlerinin olması ne kadar doğru bir iş yaptığımızı kanıtlıyor" dedi.

AKHİSAR ÖNEMLİ YERE SAHİP

Bugün Türkiye'nin birçok ödüllü zeytinyağlarının arkasında yine Alhatoğlu'nun olduğunu belirten Mustafa Alhat, "Tedarikçisi olduğumuz her zevke, her kesime hitap eden zeytinyağı markaları ile tüketicilere kaliteli, güvenilir ve lezzetli ürünleri ulaştırmaya devam ediyoruz" diye konuştu. Mustafa Alhat, eskiden Akhisar bölgesinden elde edilen zeytinyağının rafinajlık olacağına inanıldığını, yalnızca Körfez çevresinde ve sadece bir çeşitten sızma zeytinyağı üretilebileceğinin düşünüldüğünü hatırlatarak, "Bu yanlış düşünceyi de kırmayı başardık. Çünkü yalnızca Körfez'de değil, ülkemizin pek çok bölgesinde zeytinyağı üretiliyor ve çok kaliteli zeytinyağları çıkıyor. Ülkemizde 97, dünyada 2 binden fazla zeytin çeşidi var ve üretim prosesine, hasat zamanına, bilimsel tekniklere dikkat ettikten sonra her yerden ve her çeşitten güzel yağlar üretmek mümkün. Bunların hepsi zeytinyağının zenginliğinin göstergesi. Biz 1993 yılında Akhisar'ın ilk sızma zeytinyağını ürettik ve bugün Akhisar, zeytinyağı ile dünyada önemli ödüller alan ve söz sahibi olan bir pozisyona geldi" diye konuştu.

ALTIN İLE TEŞEKKÜR

Öte yandan Hocaoğlu Ziraat, geçtiğimiz ay sezonun ilk erken hasat zeytinyağlarını Alhatoğlu'na teslim etti. Üreticiler İmmet, Ozan Cemal ve Onur Hocaoğlu getirdikleri yağları 500, 600 yaşında olan aile zeytinliklerinden elde ettiklerini söyledi. Alper ve Mustafa Alhat kardeşler erken sıkım zeytinyağlarını teslim eden üreticilere geleneksel olarak altın ile teşekkür etti. Mustafa Alhat zeytin hasadının ortalama 3 ay sürdüğünü hatırlatarak, az miktarda üretilen erken hasat zeytinyağlarının antioksidan açısından daha zengin olduğuna dikkat çekti.



SOSYAL MEDYADA YEMEK TARİFLERİ

Alhatoğlu, sosyal medyada açtığı mutfak ile zeytin ve zeytinyağlı yemeklerin eşsiz tariflerini kullanıma sundu. Mustafa Alhat ayrıca Ar-Ge çalışmaları sonucu 7'den 70'e herkesin kullanabileceği farklı özelliklerde zeytinyağları ürettiklerini ve tüketicilerin beklentilerine yönelik yeni ürünler üzerinde çalıştıklarını da söyledi.



AKHİSAR BASKET'İN ARKASINDA YİNE ALHATOGLU VAR

ALHATOĞLU, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Akhisar Belediyesi Basketbol Kulübü'ne de yine destek verdi. Sponsorluk anlaşması Alhatoğlu Zeytinyağları ortakları Mustafa ve Alper Alhat kardeşler ile Akhisar Belediyesi Basketbol Kulübü Başkanı Alper Ayan arasında imzalandı. Akhisar Gücü Kadın Voleybol Takımına da sponsor olan Alhatoğlu ayrıca Akhisarlı dünya şampiyonu jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'na da destek veriyor.