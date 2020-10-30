Arkas Line’a gümüş madalya

İklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma ve çevresel sorumluluklar, tedarik zincirinde yer alan işletmelerin yeşil lojistik uygulamalarına yönelmelerini gerektiriyor. Arkas şirketlerinden Arkas Line, CCWG'nin (Clean Cargo Working Group) Türkiye'deki ilk üyesi. Şirket, yakıt tüketimi ve karbon-kükürt emisyonlarını azaltmak için yeni projeler geliştiriyor.

RAILPORT'A ÖDÜL

Firma, "Çevre, Çalışan hakları, Etik ve Sürdürülebilirlik" olmak üzere 4 ana başlıktan ve 21 kriterden oluşan CSR (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) değerlendirmesinde de gümüş madalya aldı. Enerji Verimliliği Yönetmeliği de Arkas deniz filosu için "Gemi Enerji Verimliliği Yönetim Planı" oluşturulmasına kaynak oldu. Arkas Lojistik de temassız operasyon mottosuyla teknolojik altyapı alanındaki yatırımlarını artırırken, öncü projeleriyle de dikkati çekiyor. Arkas Lojistik deniz yolu, demir yolu ve kara yolu dahil tüm taşıma modlarını uygun proje bazında en verimli şekilde kullanıyor. Araç filosunu belirli bir yaş aralığında tutan ve yakıt tasarruflu araçlar kullanan Arkas Lojistik, demiryolu yatırımlarına da ağırlık veriyor. Arkas Lojistik, filosunda bulunan 700'den fazla vagon ile Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden limanlarına ithalat ve ihracat konteyner demir yolu taşımaları yapıyor. Arkas'ın Duisport ortaklığıyla Kocaeli'nde yapımına devam ettiği Railport ise ön plana çıkıyor. Proje, demir yolu bağlantısı ile çevre dostu taşımacılık ve ekonomiye yapacağı katkılar göz önünde tutularak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ından (EBRD) "Çevresel ve Sosyal Alanda En İyi Uygulama" kategorisinde bronz madalya aldı.