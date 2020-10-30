Badem Selendi’nin yeni gelir kaynağı

MANİSA'NIN Selendi ilçesinde tütüne alternatif olarak 2009 yılından itibaren dikimine başlanan ve son yıllarda hızla yaygınlaşan badem üretimi bölgedeki çiftçilerin yeni gelir kapısı oldu.



PAZAR sorunu olmayan ve her zaman satışı yapılabilen bademler bahçelerden toplanıp kabuklarından ayrıldıktan sonra güneşte kurutuluyor. Şu anda sertifikalı 600 üreticinin 10 bin dekarlık alanda ürettiği Nonperial, Teksas, Ferragnes ve Ferraduel cinsi çıtır badem bu sezon üreticilerin yüzünü güldürdü.



ÜRETİM İÇİN UYGUN SELENDİ bademiyle adını duyururken, üretici Mücahit Kara, "Selendi toprakları badem üretimi için çok uygun, kaliteli bademler bizim topraklarımızda yetişiyor. Pazar sıkıntısı da yok" dedi. İlçe Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız ise, "İlçemizin gelir kaynağı tarım ve hayvancılık, onun için badem üretimine elverişli topraklarımız var. Biz de devletimizin verdiği desteklerle çiftçimize badem fidesi dağıtıyoruz. Desteğimiz devam edecek. Ürün bu yıl toptan 20 ile 30 TL arasında alıcı buluyor" diye konuştu.

ADEM ÇAKIR (SELENDİ)