Bölgenin sağlıkta yükselen değeri BAÜN hastanesi

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Hastanesi, son dönemde gerçekleştirilen atılımla Balıkesir ve bölgesinin sağlıkta yükselen değeri ve çekim merkezi haline geldi. Araştırma ve uygulama olanaklarıyla Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitimlerinde önemli bir merkez olan hastanede, hemen her branşta uzman yetiştirilmeye devam ediliyor. Çeşitli alanlarda uzmanları buluşturan kurs ve bilimsel toplantılara ev sahipliği yapan Üniversite Hastanesi, Balıkesir Üniversitesi'nin "Bilim Üreten Üniversite" misyonuna da önemli katkılarda bulunuyor. Balıkesir Üniversitesi rektörlüğüne atandığı ilk günden itibaren hastanedeki gelişmelerle yakından ilgilenen Prof. Dr. İlter Kuş, hastanenin Acil Servis ve Yoğun Bakım Ünitesi eksikliğinin ortadan kaldırılmasına öncülük ederken, birçok branş ve yan dalda yeni öğretim üyelerini de Balıkesir'e kazandırdı.

İLKLERİN MERKEZİ OLDU

Birçok farklı branşta nitelikli sağlık hizmetinin sunulduğu hastanede gerçekleştirilen tedavi ve cerrahi işlemlerle, Balıkesir ve çevresinde ilklere imza atılmaya devam ediliyor. Hastanede ilk kez yapılan cerrahi işlemler arasında; uyanık beyin ameliyatı, obezite ameliyatı, izsiz tiroit ameliyatı gibi özellikli işlemler yer alırken, kornea nakilleri de hastanede yeniden gerçekleştirilmeye başlandı.

EKİP OLARAK BAŞARDIK

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Balıkesir'de daha önce yapılamayan çok sayıda işlemin artık üniversite hastanesi bünyesinde yapılabildiğini söyleyerek, ortaya koyulan başarının altında fedakâr sağlık personelinin emekleri ile ekip çalışmasının yattığını ifade etti. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, devam eden süreçteki desteklerinden dolayı kendileriyle doğrudan ilgili kurumlar olan Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu'na da teşekkür etti.



COVID 19 TANI LABORATUVARIYLA SALGINLA MÜCADELEYE DESTEK

TÜM dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının ülkemizde de görülmeye başlamasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ilk 37 laboratuvardan birisinin de Balıkesir Üniversitesi Covid 19 Tanı Laboratuvarı olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, 7/24 esasına göre çalışan laboratuvarda Balıkesir'in tüm ilçelerinden gelen numunelerin işleme alınarak testlerinin kısa sürede sonuçlandırıldığını belirtti.



YENİ HEDEF 400 YATAKLI EK HASTANE

REKTÖR Prof. Dr. İlter Kuş, şehirle bütün-leşme bağlamında önemli bir görevi yeri-ne getiren hastane bünyesinde yakın zaman-da açılan Acil Servis ve Yoğun Bakım Ünitesi ile birlikte şehir dışına hasta sevklerinin önem-li oranda sona erdiğini belirtti. Göreve gelişi-nin ardından 2 yıldan kısa bir sürede öğretim üyesi ve sağlık personeli sayısının yaklaşık % 250 artışla 600'lere ulaştığını ve sağlık kadro-sunun önemli oranda güçlendiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, niteliksel ve niceliksel büyümeyi destekleyecek 400 yataklı ek has-tane binasını da yakın dönemde hayata geçir-meyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.