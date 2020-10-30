Coğrafi işaretli Kale biberinde son hasat

TSE tescilli coğrafi işarete sahip Kale biberinde son hasat başladı. Tat, koku ve aroma bakımından bölgenin en iyi biberleri olarak bilinen Kale biberi kışlık yiyecekler arasında yerini almaya hazırlanıyor. Denizli'nin Kale ilçesinde yetiştirilen ve Türk Standartları Enstitüsü'nce 2008 yılında tescil ederek coğrafi işaret verilen Kale biberinde son hasat başladı. İlçede herkesin yetiştirdiği ve her yıl hakkında festival düzenlenen Kale biberi, bu yıl pandemi sebebiyle sessizce toplandı. Bölgedeki toprakların verimliliğinden kaynaklı olarak kendine has aromasıyla farklı bir tadı olan Kale biberi, yöre halkı tarafından tarlalardan toplanıp tek tek ipe geçirilerek evlerin balkonlarına ya da lokantalara asılıyor.

SALÇA YAPILIYOR

Kale biberinden sos, salça, pul biber, toz biber, tarhanalık biber olmak üzere çeşit çeşit kışlık ürün elde ediliyor. Denizli-Muğla yolu üzerinde bulunan işletmelerde duvarlara asılan biberler, yoldan geçen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Biberler, talep üzerine yurdun çeşitli bölgelerine salçalık, kurutulmuş ya da pul biber şeklinde kargo yoluyla da ulaştırılıyor. Ortalama 1-1.5 ayda kurutulan Kale biberi yetiştiricileri, biberin lezzetinin toprağın, suyun ve havanın farklılığından olduğunu dile getiriyor.

SEBAHATTİN ALP