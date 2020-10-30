Denizli Tanzanya pazarına açılacak

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'ya Denizli'den yapılan ihracatı 250 milyon dolardan, 500 milyon dolara çıkarmak için ikili işbirliği çalışmaları başlatıldı. Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Prof. Dr. Elizabeth Kiango Kiondo, Denizli İhracatçılar Birliği'ni ziyaret etti. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıda iki ülkenin işbirliği fırsatları konuşuldu.

TURİZMDE GÜÇLÜ ÜLKE

Denizli'ye gelen Elizabeth Kiango Kiondo, Finansal Ataşe Stella Kasomangala ve Koordinatör Göksel Seçilmiş ile DENİB yönetimi arasında toplantı düzenlendi. Memişoğlu, "Afrika kıtası ihracatımız için önemli bir pazar konumunda. Tanzanya da, Doğu Afrika'da stratejik konuma sahip bir ülke. Sahip olduğu üç limanın yanı sıra 400 kilometrelik sahil alanıyla da turizm alanında da güçlü bir ülke.Tanzanya ile Denizli arasındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirdik. Tanzanya'yı Afrika'nın gelecek vaat eden ülkelerinden biri olarak görüyoruz. Sayın Büyükelçi Kiango Kiondo'ya çok teşekkür ediyoruz. Denizli'nin ihracat yapısını ve Tanzanya'da ki genel ekonomik duruma ilişkin karşılıklı görüş alış verişi gerçekleştirdik. Bizim için çok verimli bir toplantı oldu" dedi. Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kiondo ise Türkiye'nin dış ticaretinin yıllık 250 milyon dolar olduğunu, hedefin bu rakamı 500 milyon dolara taşımak olduğunu söyledi. Toplantıda Tanzanya'nın ekonomik yapısı ve Denizli ihracatına ilişkin sunumlar yapıldı.

SEBAHATTİN ALP