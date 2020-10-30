Denizli’de bir ayda 71 şirket kuruldu

Denizli'de yeni kurulan şirket sayısı artarken, kapanan şirket sayısı ile karşılıksız çekler ve protestolu senetler azaldı. Denizli Ticaret Odası (DTO), Eylül ayı meclis toplantısını yaptı. Dünya, ülke ve Denizli'deki son gelişmeler ile ticaret ve ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli'de karşılıksız çeklerin adet olarak yüzde 69, tutar olarak da yüzde 77 azaldığını açıkladı.

YÜZDE 4 ARTIŞ

Protestolu senetlerde de adet olarak yüzde 42, tutar olarak ise yüzde 59 azalma olduğunu açıklayan Uğur Erdoğan, "Denizli'de bir ayda kurulan şirket sayısı 71, kapanan şirket sayısı ise 9. Bu yıl 8 ayda kurulan şirket sayısı 566, kapanan ise 76. Ekonomimizin kahramanlarını kutluyorum. TİM'in açıkladığı Türkiye'nin ilk bin ihracatçısı arasına 26 firmamızın adını yazdıran kahramanlarımız da alkışı hak etti" diye konuştu. Konuşmasında ayrıca ihracat verilerine de değinen Başkan Erdoğan, yılın ilk 8 ayında Denizli'nin 160 ülkeye, 1 milyar 876 milyon 530 bin dolarlık ihracat yaptığını, aylık ihracatın ise 260 milyon 450 bin dolar olduğunu dile getirdi. Erdoğan, "İthalatımız da yılın ilk 7 ayında 794 milyon 939 bin dolara yükseldi. Ağustos'ta, geçen yılın aynı ayına göre ihracatta yüzde 4'lük artış yakaladık" dedi.

YABANCI SERMAYE

Denizli Ticaret Odası'na kayıtlı Denizli'deki yabancı şirket sayısını paylaşan Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Temmuz sonu itibariyle, odamıza kayıtlı yabancı sermayeli firma sayısı 196. Geçen yıl aynı dönemde, 170 idi. Yılbaşından bu yana, yabancı sermayeli firma sayısındaki artışımız 23. Bu şirketlerin toplam sermayesi, 301 milyon 618 bin 950 TL'dir. Bunun yüzde 84'üne denk gelen 252 milyon 600 bin 330 lira, yabancı sermayedir. Bunlar arasında 39 firmayla İranlı, 33 firma ile Alman ortaklar ilk iki sırada."

Sebahattin ALP