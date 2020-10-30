Güney ilçesi vizyon projelerle gelişiyor

SANAYİ ve turizmde atağa kalkan Denizli'nin Güney ilçesi gelişimini sürdürüyor. Vizyon projeler ile kolları sıvayan Güney Belediye Başkanı Halil Ayhan, gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi. Güney, son yıllarda şehircilik alanında yapılan çalışmalarla hızlı bir gelişim gösterirken, belediye de dışa açılım gösteren, daha modern bir kent oluşturma adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

YENİ İMAR YOLLARI

Güney Belediye Başkanı Halil Ayhan, "Geleneksel mimariyi koruyup, modern şehircilik uygulamalarını hayata geçiriyoruz" dedi. Büyük hayaller kurduklarını belirten Ayhan, projelerini Yeni Asır'a değerlendirdi. Bu yıl 150 bin metrekare yeni imar yolu açarak bu alanda ulaşılması güç bir rekora imza atan Güney Belediyesi'nde, hedef bu rakamı daha da yükseklere çıkarmak. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Güney Belediyesi işbirliğiyle yürütülen çalışmalar neticesinde yapılan işler de ilk meyvesini veriyor. Başkan Ayhan; hükümet konağı, Selam Ağa Konağı ve Molla İbrahim Hoca Konağı'nı restore ettirerek ilçe tarihine sahip çıkarken, geçmişte Yunan karargahı olarak kullanılan 'Kara Molla Konağı' restorasyonunun da proje aşamasında olduğunu ifade etti. Ayhan, "Eziler, Karagözler, Aydoğdu, Haylamaz, Kerimler, Cindere, Doğanlı mahallelerimizde düğün ve sünnet organizasyonları ile pazar alanı olarak kullanılacak kapalı alanların inşaatları tamamlanarak hizmete açıldı. Yeni mahalleye inşa edilecek 118 adet konut ve 2 işyeri olmak üzere 120 TOKİ konutunun da 9 Ekim'de ihalesi yapıldı. Önümüzdeki günlerde inşaatına başlanacak" dedi.

SEBAHATTİN ALP