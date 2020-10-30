Hobi olarak başladı seri üretime geçti

MANİSA'NIN Kula ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Emrah Avlağı, internetten görerek merak saldığı süs tavuklarından kendi kurduğu kümeste yetiştirmeye başladı. Kısa sürede bahçesindeki tavukların sayısını artıran Avlağı, tavuklardan elde ettiği yumurtaların tanesini 7 liradan, mavi yumurtaları ise 15 liradan satmaya başlayarak kendine ek gelir kapısı sağlamış oldu. Avlağı, bir süre önce internetten gördüğü süs tavuğu yetiştiriciliğine hobi olarak başladı. Kısa sürede evinin bahçesindeki tavukların sayısını artıran Avlağı, 4 farklı ırktan oluşan toplamda 50 civarındaki süs tavuğuna büyük talep geldi.



FİYATI 250 LİRA

YUMURTALARI satmanın yanı sıra komşularıyla da paylaşan Avlağı, mavi renk yumurtaların dikkat çektiğini belirterek, "Merak eden komşularım var. Onlara da veriyorum. Biz de yiyoruz. Lezzeti pazarda aldığımız yumurtadan daha iyi. Tavukların fiyatları 250 lira" dedi. Sosyal medya üzerinde 'Manisa-Kula Süs Tavuğu Sevenler' adında açtığı hesapta farklı ırklardaki tavukların özelliklerini anlattığını söyleyen Avlağı, merakı olan ve alışveriş yapmak isteyen vatandaşlara yardımcı olabileceğini ifade etti.

BATUHAN ULU