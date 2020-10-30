Koltuk değneğine inat medikal mağazası açtı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Şerife Yılmaz Çelen İŞKUR'un hibe desteğiyle koltuk değneğine inat 'medikal ürün mağazasını' kurdu. Kendisi gibi engelli vatandaşlara hizmet etmekten çok mutlu olduğunu ifade eden Çelen, "Hayalleriniz için harekete geçin" çağrısı yaptı. Aydın'da 12 yaşındayken geçirdiği çocuk felci yüzünden bedensel engelli olan Şerife Yılmaz Çelen, İŞKUR desteği ile açtığı medikal mağazasında kendisi gibi engellilere hizmet veriyor. Girişimcilik Destek Programı'ndan faydalandırılan kadınlar, iş hayatına atılıyor. Bu kadınlardan, Nazilli'de yaşayan Şerife Çelen, yıllardır kurduğu hayalini İŞKUR'dan aldığı 25 bin lira hibeyle gerçekleştirdi. Engelleri devlet desteğiyle aşarak iş hayatına atılan Çelen açtığı medikal ürünler mağazasında engelli vatandaşların ihtiyacı olan ürünleri evlerine kadar servis aracıyla gönderiyor. Genç kadın bu başarısıyla kadınlara da örnek oldu.



ENGELLİLERE ÖZEL SERVİS

İş yerini açtıktan sonra kendisi gibi engelli olan ve yatalak hastaları tespit ettiğini açıklayan Çelen bu hastaların rutin olarak kullanmak zorunda oldukları ürünleri, servis aracıyla haftanın iki günü eşi Kubilay Çelen'le müşterilerin evlerine kadar servisle gönderdiğini ve bunun karşılığında ise müşterilerin bu hizmetten memnun kaldıklarını belirterek, "O insanlar zaten engelli ya da yatalak, sürekli kullanmak zorunda oldukları bir takım ürünler oluyor, bunları almak için de çarşıya çıkmaları gerekiyor. Biz de böyle bir uygulamayla onların hayatlarını kolaylaştırmanın bir yolunu bulduk. Müşterilerimiz de uygulamadan çok memnun" diye konuştu.