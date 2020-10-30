“Kuşadası’nın tanıtımı için seferber olduk”

Pandemi döneminde 1 Haziran'da geçilen kontrollü normalleşme süreciyle birlikte tanıtımlara ağırlık veren Kuşadası Ticaret Odası, sosyal medya üzerinden yaptığı tanıtımlarla tatilcileri ilçeye davet etti. Tüm dünyayı etkileyen ve özellikle turizm sektörüne büyük darbe vuran korona virüsünün etkilerini gidermeyi amaçladıklarını belirten Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, normalleşme süreciyle birlikte özellikle iç pazarda ve sınır kapılarını açan ülkelerde tanıtımlara ağırlık verdiklerini, paylaşımlarda da sağlık kurallarına uyulması gerektiğini vurguladıklarını söyledi.



TURİZMİN OLMAZSA OLMAZI

Akdoğan şunları söyledi: "Büyük umutlarla başladığımız 2020 sezonunu, pandemi yüzünden yeterince iyi geçiremedik. Çok geç başladığımız sezonda 1 Haziran'dan itibaren sosyal medya üzerinden tanıtımlara yoğun olarak devam ederek önce yerli konuklarımızı, sonrasında da sınır kapılarını açan ülkelerin vatandaşlarını ilçemize davet ettik. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın yaşadığı bölgeleri hedefleyerek çıktığımız sosyal medya reklamlarıyla kendilerine davette bulunduk. Çarşılarımıza ve tüm sektörlere bir nebze olsun nefes aldırmayı amaçlayarak, kriz döneminde de çözümün bir parçası olmak için sürdürdüğümüz çalışmalarımıza, koşullar ne olursa olsun turizmin olmazsa olmazı tanıtıma ağırlık vererek devam ettik. Kuşadası Güvercin isimli sosyal medya sayfalarımızla 2016 yılı başından itibaren milyonlarca kişiye ulaşarak Kuşadası'nın adını tekrar hatırlattık. Takipçi sayısı bir milyon 300 bine yaklaşan Kuşadası Güvercin facebook sayfamızda bugüne kadar 390 milyon 532 bin reklam gösterimi, 57 milyon 633 bin 281 video gösterimi gerçekleştirerek, 60 milyon 635 bin 774 toplam etkileşim aldık. Aynı isimli instagram sayfamızda da verdiğimiz reklamlarla haftada ortalama 347 bin gösterimle, 1.500 profil ziyaretine ve 250 binin üzerinde erişime ulaşıyoruz."



HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

Bu rakamlara ulaşmak için ciddi bütçeler ayırdıklarını söyleyen Akdoğan, "Üyelerimizin sıkıntılarını üst mercilere ileterek ekonomik konularda çözüm bulma çalışmalarımıza devam ederken, bir taraftan da tanıtım çabalarımızla üyelerimiz ve ilçemizin ekonomisine katkı sağlıyoruz. Turizmin olmazsa olmazı tanıtımdır ama her şeyin başı öncelikle sağlık. Tek temennimiz pandemi sürecinin en kısa sürede bitmesi ve açılan yaraların kapanması" dedi.