Manisa Celal Bayar Üniversitesi uzaktan eğitimde başarısını ispatladı

Covid-19 salgınına rağmen eğitimlerinde aksama yaşamayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi, uzaktan eğitimde başarılı bir sürece imza attı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi 23 Mart 2020 tarihinde, uzaktan eğitim sistemine ivedilikle geçerek, öğrencilerinin çok yüksek katılımıyla yeni sistemi başlattı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden alınan veriler doğrultusunda; eğitimin ilk günü, 35 bin öğrenci sisteme giriş yaptı ve 500'ün üzerinde canlı yayın gerçekleştirildi. İlk hafta tamamlandığında ise sistemde, 1000'in üzerinde kayıtlı ders videosu öğrencilerin erişimine açıldı.

SÜRECİ ERKEN BAŞLATTI

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, mevcut bilgi işlem alt yapısı, dijital dönüşüm çalışmaları, akademik ve idari personel yetkinliğiyle birlikte, pandemi sürecindeki uzaktan eğitime geçiş dönemini, 19 Mart'ta Destek Kılavuzları ve Eğitim Videolarını üniversitenin web sayfasında yayınlayarak başlattı. Hazırlanan eğitim dokümanları, öğretim elemanı ve öğrencilerin erişimine sunuldu. Böylelikle 23 Mart tarihinde, tüm süreçlerini netleştirerek, uzaktan öğretim sürecine en erken geçiş yapan üniversitelerden birisi oldu.

YAZ OKULLARI İLE SÜRDÜ

Sistemde şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşamayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi, bunu yönetim kademesinin katılımcı tutumu, paydaşlarıyla kuvvetli iletişimi, salgın sürecinde ani gelişen duruma kısa sürede reaksiyon gösterip aksiyon almaları sayesinde başardıklarının altını çizdi. Pandemi süreciyle birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin devam eden uzaktan eğitim başarısı, açılan yaz okulları ile devam etti. Açılan yaz okulu derslerine farklı üniversitelerden 8 bin öğrenci olmak üzere toplam 16 bin 500 üniversite öğrencisi kayıtlanarak bu sürece dahil oldu. Yaşanan bu zor günlerde, Türkiye'de uzaktan eğitim sisteminde başarılı üniversiteler arasında yerini alan Manisa Celal Bayar Üniversitesi, öğrencilerine çevrimiçi eğitim ile derslerini bilgisayar ve mobil cihazlarla internete bağlanarak, canlı olarak takip etme ya da kayıt altına alınan dersleri tekrar etme imkânı sunmaya devam ediyor.



GENÇLERİN;İNOVATİF FİKİRLERİ YARIŞTI

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi iş birliği ile düzenlenen MIPHackathon@ MCBU isimli yarışma, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Merkez Kütüphanede gerçekleşti.



REKTÖR ATAÇ'A BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ ZİYARETİ

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, TÜBİTAK-2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları, Makina İmalat ve Otomotiv Kategorisi Türkiye birinciliği ödülünü alan MCBÜ Turgutlu Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü öğrencisi Ziya Yıldız ile Proje danışmanı MCBÜ Turgutlu Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Paralı ve MCBÜ Turgutlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ersin Aslan'ı makamında ağırlayarak tebrik etti. Ziyaretin sonunda Rektör Ataç, Yıldız'a hediyesini vererek, "İnandıktan, çalıştıktan sonra başarının gelmemesi mümkün değil. Bu tür çalışmaları her zaman destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz" dedi.