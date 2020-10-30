Muğla’nın beyaz altını tüm dünyayı süsledi

Türkiye'nin mermer üretiminin yaklaşık yüzde 20'sinin gerçekleştirildiği Muğla'dan 60 ülkeye mermer ihraç ediliyor. 'Beyaz altın' olarak adlandırılan mermer, yaklaşık 10 bin kişiye iş imkanı sağlıyor. Muğla'da coğrafi işaret alınarak tescillenen beyaz mermer, 60 ülkeye ihraç ediliyor. Mermer sektöründe yaklaşık 10 bin kişiye iş imkânı sunulurken, ülke ekonomisine yılda yaklaşık 230 milyon dolar katkı sağlanıyor. Dünyanın en zengin doğal taş oluşumlarının bulunduğu Alp kuşağında yer alan Türkiye'de, çok çeşitli ve büyük miktarda mermer rezervi bulunuyor.



60 ÜLKEYE İHRACAT

Ülkede mermer üretiminde önemli yere sahip olan Muğla'dan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin ve Hindistan başta olmak üzere 60 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) tarafından ise dünyaca ünlü beyaz mermerin tescillenip, coğrafi işaret alınması için Türk Patent ve Marka Kurumu'na 2 yıl önce başvuruda bulunuldu. Yapılan incelemenin ardından 'Muğla beyaz mermeri' tescillenerek, mart ayında coğrafi işaret verildi.



82 MERMER OCAĞI

Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan, Muğla'nın turizmden sonra mermercilik sektöründe de öneme sahip olduğunu belirterek, "Bölgemizde 82 mermer ocağı ve 120 ocağımız yer alıyor. Önemli ihraç kalemlerimizden birisi olan mermercilikte 10 bin kişiye istihdam sağlanıyor. İlimizde özellikle beyaz mermer üretiliyor. İtalya'dan sonra ülkemizde beyaz mermerimiz Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerimizden çıkartılıyor" dedi.

FERDİ YAVUZ