ÖR-KOOP üreticiye ve ekonomiye kazandırıyor

Aydın Nazilli'de bölge çiftçilerini kalkındırmak için 7 üreticinin 1979'da kurduğu Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖR-KOOP), markalaşma hedefiyle büyümesini sürdürüyor. ÖR-KOOP Başkanı Ünal Önal, 2 bin 588 ortağıyla Türkiye'nin en büyük kooperatiflerinden biri olduklarını söyledi. ÖR-KOOP, köylüden topladığı günlük oratalama 325 ton sütün, 20 tonunu modern tesislerinde peynir, yoğurt, ayran ve tereyağı üretimi yaparken, geri kalan 305 tona yakın sütü de Türkiye'nin tanınmış süt ve süt ürünlerini işleyen firmalarına satarak bölge ekonomisine ve çiftçisine katkı sağlıyor.



AYDIN'DAN TÜRKİYE'YE...

Başkan Önal, "Ürünlerimizi, Aydın ve Denizli bölge bayileriyle satışa çıkarıyoruz. Süt sektöründe Aydın'ın Türkiye'ye açılan penceresiyiz. Köylümüzün sütünü hijyenik koşullarda işleyerek pazara çıkarıyoruz. Nazilli ve çevre ilçelerdeki 206 mahalleden süt toplayan ÖR-KOOP, 2017 Nisan'ında üretime başlayan yem fabrikası ile üreticilerin kendi fabrikalarında yaptığı yemi de pazarlamaya başladı. Makine, ekipman, yem-tohum tedariki ve veterinerlik hizmetleriyle de üretici ortaklarına yardımcı oluyor. Kooperatif tesislerindeki süt ürünleri satış marketleri ve kafeteryasıyla, misafirlerine kaliteli ve ekonomik yiyecekler sunuyor" dedi. Soğuk hava deposunun faaliyete geçmesinde emeği olanlara teşekkür eden Önal, "Tesisimiz bin ton kapasiteli, bin 960 metrekare kapalı alana sahip. 7 büyük odası ve 18 şoklama odası bulunuyor. 1 büyük odası ortaklaşa kuru incir alımı yaparak işbirliği yaptığımız Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğimize, 3 odası Nazilli Ticaret Borsamıza tahsis edilmiştir. Önümüzdeki 1 ay içinde satın aldığımız organik paketleme ünitesi kurulumu da yapılarak Tarım Kredi Kooperatiflerine fındık, adaçayı, kayısı, hurma, kuru gıda ve organik ürün paketlemesi yapacağız. Ön tarafa ürün satış marketi yaparak tesisimizi tamamlayacağız. Soğuk hava deposu projemiz 4 milyon 500 TL'ye mal oldu. 1 milyonluk destek sağlayan bakanlığımıza minnettarız" diye konuştu.