Ramsa İnşaat’tan yeni proje Adım Bornova

Mutlu yaşam alanları inşa ettiklerini söyleyen Ramsa İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Doğan, “Yaptığımız işte kalite önceliğimiz. Her yeni projemizde daha iyi nasıl yaparız diye çalışıyoruz” dedi

Ramsa İnşaat tarafından İzmir Bornova'da hayata geçirilen 84 konutluk Adım Bornova projesi avantajlı lansman fiyatlarıyla satışa çıktı. Adım Bornova projesinde daire fiyatlarının 400 bin liradan başladığına dikkat çeken Ramsa İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Doğan," Müşterilerimize, yılların deneyimini aktardığımız projemizle Ramsa güvencesi sunuyoruz" dedi. Bornova'da hayata geçirilen Adım Bornova projesi 8 ve 9 katlı 2 blok olarak yükseliyor. Bir blokta 3+1 dairelere yer verilirken diğer blokta 1+1, 2+1 ve 2+1 teraslı dubleks daireler yer alacağını belirten Ramsa İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Doğan, "Yaptığımız işte kalite önceliğimiz. Her yeni projemizde daha iyi nasıl yaparız diye çalışıyoruz. Adım Bornova projemiz 84 daire ve ticari ünitelerden meydana geliyor. Müşterilerimize mutlu olacakları yaşam alanları inşa ediyoruz" diye konuştu.



GÜVEN VE KALİTENİN ADRESİ

Yıllardır güven ve kalitenin adresleri olduklarını söyleyen Doğan, "Müşterilerimizin bizi tercih etme sebebi her projemizin müşterilerimizi mutlu etmesi. Hayallerini kalite ile birleştirip projelerimizi öyle yapıyoruz. Emlak değeri yüksek lokasyonlarda gerçekleştirdiğimiz Adım Bornova Proje'miz hem yatırım amaçlı alıma uygun hem de yaşamak için alıma uygun. Her geçen yıl emlak değeri artan bir bölgede bulunuyor. 3+1 daireler 169 metrekare, 2+1 daireler 86 metrekare, 1+1 daireler ise 61-64 metrekare olarak tasarlandı" şeklinde konuştu.