Yeni yol haritası yeni ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Yeni Ekonomi Programı'nda ana temanın 'yeni dengelenme, yeni normal, yeni ekonomi' olarak belirlendiğini açıkladı. Makroekonomik tahminleri salgında bir ikinci dalga olmayacağı varsayımı ile hazırladıklarını vurgulayan ve bu yılın tamamında büyümenin pozitif olmasını ve yüzde 0.3 olarak gerçekleşmesini öngördüklerini söyleyen Albayrak, 2021 yılında, ertelenen tüketim ve yatırımların devreye girmesi ve turizm gelirlerindeki normalleşmeyle birlikte büyümenin yüzde 5.8 olmasını tahmin ettiklerini belirtti.



% 5 BÜYÜME PATİKASI

Albayrak, "Sonraki dönemde de büyümenin yüzde 5 seviyesinde seyretmesini öngörüyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için her zaman vurguladığımız şekilde ihracata, katma değerli üretime ve istihdama özellikle bu dönemde çok daha fazla yoğunlaşacağız" diye konuştu. Albayrak, 2020-2021 dönemi için alternatif senaryo çalışmalarını da yaptıklarını ifade ederek, "Olası riskleri elbette göz ardı etmiyoruz. Kötümser bir senaryoda da 2020 yılının sonuna doğru ve 2021 yılına etkilerine baktığımızda olabilecek bir eksi 1.5, 2021 yılında ise YEP tahminimiz 5.8'den 2.1 puan altında kalarak yüzde 3.7 seviyesinde büyüyebileceğini değerlendiriyoruz" dedi.



YILLIK 1 MİLYON İSTİHDAM

Albayrak, program dönemi boyunca istihdamın yıllık ortalama 1 milyon 336 bin kişi artması ve iş gücüne katılım oranlarındaki artışa rağmen işsizlik oranının kademeli olarak gerileyerek 2023 yılında yüzde 10.9 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğünü söyledi. Fiyat istikrarının sağlanmasının ve enflasyonun kalıcı olarak tek haneli seviyelere indirilmesinin öncelik olacağını anlatan Albayrak, "Enflasyonun 2020 sonunda yüzde 10.5'e gerilemesi, 2021 sonunda yüzde 8 olarak gerçekleşmesi, program dönemi sonunda ise yüzde 4.9 düzeyine gerilemesi hedeflenmektedir. Para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün sürdürülmesi enflasyondaki düşüş eğiliminde belirleyici olacak" diye konuştu. Program dönemi sonunda cari işlemlerde kalıcı olarak denge tesis etmeyi amaçladıklarını ifade eden Berat Albayrak, "Bu yıla cari fazla vererek başlamışken, turizm gelirlerindeki beklenmedik daralmanın ve global altın talebine paralel olarak artan net altın ithalatının etkisiyle yılı cari açıkla kapatacağız" dedi. Albayrak, yaptıkları hesaplamalara göre, salgının net turizm gelirleri üzerindeki azaltıcı etkisinin 25 milyar dolar, net altın ithalatı üzerindeki yukarı yönlü etkisinin ise 12 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi.

GELECEĞİ KURACAK POLİTİKA TEDBİRLERİ

■ Kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretlerde geçmiş enflasyon yerine YEP enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapılacak, böylece enflasyonda atalet etkisi sınırlandırılacak.



■ 'Hızlı işe dönüş desteğiyle' işsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin işsiz kaldıkları sürenin azaltılması ve işgücüne daha çabuk geri dönmeler teşvik edilecek.



■ 25 yaş altı gençler ile 50 yaş üstünde olan çalışanların istihdam edilebilirliklerini kolaylaştırmak için daha esnek koşullar sağlanacak.



■ Kredi kullandırımına ilişkin süreçlerin iyileştirilmesine ve kredilerin veriliş amaçları doğrultusunda kullanılmasının sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilecek.

ESNEK ÇALIŞMA MEVZUATI

Korona virüs salgını sonrası ihtiyaç duyulan uzaktan çalışma dahil, mevzuatta tanımlanan ancak uygulama alanı bulamayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliğini arttırmaya yönelik mevzuat çalışmaları tamamlanacak. YERLİ ÜRETİME DESTEK



Vergisel işlemlerde uzaktan denetim ve risk bazlı incelemelerin yaygınlaştırılması için 'Risk Analiz Değerlendirme ve Araştırma' (RADAR) Sistemi kurulacak, farklı veri kaynaklarından edinilen bilgiler burada toplanacak, risk senaryoları oluşturulacak. Yerli üretimi desteklemek amacıyla ithal yoğunluğu yüksek ürünlerin vergi oranları gözden geçirilerek bu ürünlerin ithalatının azaltılmasına katkı sağlanacak. 2021 yılında doğalgaz fiyatlarının doğalgaz keşfi kaynaklı olarak daha uygun düzeylerde oluşmasının enerji ithalatına olumlu yönde katkı yapacağını belirten Berat Albayrak, gelecek yıllarda 30 milyar metreküpün üzerinde doğalgaz kontratlarında yenilenme olacağını ifade etti.

BÜTÇE GELİRLERİ ARTACAK

Salgın sürecinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik alınan tedbirler nedeniyle bütçeye yansıyan maliyetlerin, salgınla mücadelede yakalanan başarıyla orantılı olarak azalacağını belirten Albayrak, ekonomik faaliyetlerde yaşanan iyileşmeye bağlı olarak bütçe gelirlerinin artacağını söyledi. Program dönemi boyunca bütçe açığının GSYH'ye oranının kademeli bir şekilde gerilemesi ve dönem sonunda yüzde 3.5 olmasının beklendiğini dile getiren Albayrak, "Salgın kaynaklı belirsizlik dönemi etkisi ile özel sektörün çekingen kalabileceği yatırımlarda kamunun sürükleyici rol üstlendiği bir dönem göreceğiz. Kamu harcamalarındaki artışı üretimi, verimliliği ve istihdamı destekleyecek belli alanlarda yapılacak sabit sermaye yatırımları ile sınırlı tutacağız. Bu kapsamda artış, demiryolu yatırımları, sulama projeleri, eğitim, Ar-Ge harcamaları, yeni OSB'lerin desteklenmesi ve üniversite araştırmalarında gerçekleşecek" dedi.