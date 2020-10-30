Zeytinde destek 50 kuruş olmalı

Türkiye'de ağaç sayısıyla zeytincilik sektörünün kalbi konumunda bulunan Akhisar'da üreticiler kuraklıktan dolayı mağdur. Bu yıl kuraklık nedeniyle düşük rekolte beklediklerini belirten Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ali Erdayıoğlu, zeytin hasadının yaşandığı Akhisar'da yüzde 80 sofralık zeytin üretimi yapıldığını ama bu yıl kayıp yaşadıklarını belirtti. Erdayıoğlu, "Sulanmayan bölgelerimizde sofralık ve yağlık zeytin sıkıntısı yaşıyoruz. Zeytinler ağaçların tepesinde kuruma noktasına geldi. Büyük bir rekolte kaybı var. Özellikle Gemlik tipi zeytinlerde kararma sorunu oluyor. Bir ağaçtan 100 kilo zeytin çıkıyorsa bu yıl 20 kilo çıkacak. Yüzde 80 oranında bir kayıp yaşanıyor" diye konuştu.

300'E YAKIN İŞLETME VAR

Prim desteğinin 15 kuruştan 50 kuruşa yükseltilmesi gerektiğini belirten Erdayıoğlu, "Türkiye'de 14 milyon zeytin ağacı ve 300'e yakın işletmeyle Akhisar sektörün kalbi. Prim desteğinden dolayı Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye çok teşekkür ediyoruz. Ama kuraklık üreticiyi perişan etti. Kilo başına yapılan 15 kuruş zeytin prim desteğinin 50 kuruş olmasını istiyoruz" dedi



KOOPERATİFLER YETERSİZ

AKHİSAR'DAKİ üretici kooperatiflerinin küçük olduğu için yetersiz kaldığını da vurgulayan Erdayıoğlu, "Kooperatiflerimiz küçük. Daha büyük ve tüm üreticileri kapsayan bir kooperatif veya birlik kurulması iyi olur. Bu konuda belediyemiz güzel çalışmalar yapıyor. Belediye teşvik ediyor, biz de destek veriyoruz. Ama daha geniş kapsamlı kooperatif olmaması Akhisar'da bir eksiklik" dedi. Erdayıoğlu, "Çünkü biz İstanbul'daki fuarlara 10-15 firmayla gidiyoruz. Zeytin ticaretlerinde istenen talepleri karşılamakta sorunlar yaşıyoruz. Eğer üreticinin çatı birliği olan büyük bir kooperatifimiz olsaydı pazarlık payımız ve satış yapma şansımız daha yüksek olacaktı" ifadelerini kullandı.



J PLAKA SORUNU ÇÖZÜLSÜN

AKHİSAR'DA zeytin toplamak için işçi taşıyan araçlara j plaka zorunluluğu getirildiğini anlatan Erdayıoğlu, "İşçi taşımak için bu plakayı almak zorundayız. Zeytin toplamak için işçilerimizi tarlaya minibüsle götürmek için kendi aracımıza J plaka gerekiyor. Bunun her yıl vergisi var. Ben J plakam olmadığı için 1 yılda 6 bin liradan üç kez toplam 18 bin lira ceza yedim. 15 kişilik bir minibüsüm var şirkete kayıtlı. Arazi tapularım var. Çiftçi kayıt belgem var. Ama kendi aracımla işçimi taşıyamıyorum" dedi.

Tolga TEKİN