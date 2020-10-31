‘Kazandığımız parayı cezalara ödüyoruz’

İzmir Karşıyaka son durakta çalışan minibüsçü esnafı, trafik cezalarından yaka silkiyor. Tüm kurallara uymalarına rağmen ceza yemekten kurtulamadıklarını söyleyen minibüs şoförleri, kazandıkları parayı, cezalara ödemekten bıkmış durumda. Bu konuda 2. Sulh Mahkemesi'ne çok sayıda dilekçe verdiklerini söyleyen esnaf, özellikle pandemi döneminde kendilerine biraz esnek davranılmasını istiyor.



KAPASİTEYİ AŞMIYORUZ

Siyah tişört giydikleri gün taktıkları emniyet kemerini fark edemeyen polisin ceza yazdığını söyleyen minibisçüler, pandemi döneminde 14 kişi kapasiteyi aşmadıkları halde ücret ödemek için ayağa kalkan müşteri nedeniyle 'ayakta yolcu alma' cezası bile yediklerini söyledi. Minibüsçüler, "Pandemi döneminde zaten yolcu sayımızda kısıtlamaya gidildi. İşlerimiz azaldı ve eskisi gibi para kazanamıyoruz. Bazen en çok müşteriyi almamız gereken saat olan 07.00- 08.00 arası hiç müşteri bulamıyoruz. Buna rağmen bize hiç esneklik tanınmıyor. Kazandığımız tüm parayı cezalara ödemek zorunda kalıyoruz" diyor.



"PUANIMIZ DÜŞÜYOR"

Durakta 240 minibüs bulunduğunu ve şoförlerin hepsinin bu durumdan şikayetçi olduğunu söyleyen esnaf, "Başka ulaşım araçlarındaki kalabalığa bakıyoruz da şaşırıyoruz. Korona virüs otobüs ve metrolarda bulaşmıyor da, sadece minibüslerde mi bulaşıyor? Biz buna bir anlam veremiyoruz" diyor. Yazılan cezalar yüzünden hem kazandıkları paradan olduklarını hem de ceza puanlarının düştüğünü söyleyen minibüsçüler, ceza puanı biten şoförün 2 ay evde işsiz oturduğunu söylüyor. "Hepimiz çoluk çocuk bakıyoruz" diyen esnaf, "Devletimizden bu konuda destek bekliyoruz" diyor.



Kapalı bekleme alanı istiyorlar

DURAKLARINDA bekleyen müşterilerin yaz-kış mağdur olduğunu söyleyen minibüsçüler, "Durağımıza yazın güneşten, kışın da yağmur çamurdan koruyacak kapalı bir alan yapılmasını istiyoruz. Bunu kendimiz için değil yolcular için istiyoruz çünkü yaz-kış çok mağdur oluyorlar" diyor.

Hacer ÖNOĞLU ÜLGER