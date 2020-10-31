Kendi işini kurdu ihracata başladı

Manisa'da yaşayan 37 yaşındaki, 1 çocuk annesi Seda Karabağlık kendi işini kurma hayalini gerçekleştirdi. KOSGEB'in girişimcilik kurslarına katılan genç kadın, 193 bin liralık girişimci desteği aldı. Yaklaşık 700 bin liralık yatırımla Manisa Tekstilciler Sitesi'nde 250 metrekarelik alanda maske üretimi yapmaya başlayan Karabağlık, yanında 12 kadın çalıştırmaya başladı.

5 AYDA İHRACATA DA BAŞLADI

Cerrahi alet ve medikal sektöründe daha önce tecrübesi olduğunu söyleyen girişimci Karabağlık, "Tıbbi tekstil imalatı üzerine bu firmayı kurdum. Eldiven, bone, terlik, tek kullanımlık sedye örtüleri üzerine üretim yapmayı planlıyorum. Ancak pandemiden dolayı ilk aşamada cerrahi maske üretimine başladım. KOSGEB'in girişimcilik kurslarına katıldım, onların desteğiyle burayı açtım" dedi.

KADIN İSTİHDAMINI ÖNEMSİYOR

Kadın istihdamına önem verdiğini dile getiren Karabağlık, "Burayı açmamın nedenlerinden biri de kadınlara istihdam sağlamak. Çalışan elemanlarımın büyük çoğunluğu kadın. Aralarında hiç çalışmamış olanlar, ev hanımı olanlar da var. Onlar bu sayede çalışma hayatına atılıyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çünkü kadınlar her şeyi başarabilirler" dedi. KOSGEB desteğinin çok faydalı olduğunu söyleyen Karabağlık, "Yatırımın yüzde 30'unu destek olarak aldım. Kendi işini kurmak isteyen her kadına tavsiye ederim. Kadınların kendilerine güvenmeleri gerekiyor. Kadınlar kendi ayakları üstünde durmasını bilecek" ifadelerini kullandı.

Nermin UÇTU