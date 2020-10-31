TÜRKİYE'NİN ilk yerli ve milli entegre sos üretim tesisini açan Aydınlı genç girişimci Kubilay Alper (27), KOSGEB'ten aldığı hibe desteğiyle yoluna emin adımlarla ilerliyor. Günlük 4 ton olan üretimini, KOSGEB'ten aldığı destekle 16 tona çıkaran Alper, şu anda birçok ülkeye sos ihracatı gerçekleştirdiklerini belirterek "KOSGEB hem önümüzü hem de ufkumuzu açtı" dedi. 27 yaşındaki Kubilay Alper, "Bu süreçte KOSGEB'den 61 bin 500 Euro destek aldık. Bu aldığımız destek Endüstri 4.0 içindir. Bu sayede de sistemlerimizi yeniledik ve şu anda sahip olduğumuz üretim hattı dünyada sektörün bir iki dev firmasından başka hiçbir rakibimizde mevcut değil. Aldığımız bu destek sayesinde belirlediğimiz hedeflerimize daha emin adımlarla yürüyoruz" diye konuştu.

MEHMET KAVAS (ÖZEL)